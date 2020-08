I fan di mezzo mondo attendono questa notizia ormai da molto tempo. Justin Bieber e Shawn Mendes, Shawn Mendes e Justin Bieber. Insieme. Per la prima volta. In una nuova canzone. Per caso è davvero possibile?

Almeno per il momento, i due artisti canadesi, veri e propri punti di riferimento pop per le adolescenti di mezzo mondo, non hanno ancora collaborato. In effetti, Shawn Mendes e Justin Bieber li abbiamo visti insieme in rarissime occasioni. Eppure, si dice che a breve i due potrebbero potenzialmente pubblicare materiale inedito insieme.

Shawn Mendes e Justin Bieber insieme nello stesso studio di registrazione

Nelle scorse settimane, entrambi gli artisti sono stati pizzicati fuori dallo stesso identico studio di registrazione. Stiamo parlando dell’Andrew Watt’s studio di Los Angeles, uno dei più importanti della città californiana.

Justin Bieber stesso aveva rivelato ai fan via Instagram Stories di trovarsi nel suggestivo studio di registrazione. E il bello è che, nelle stesse ore, un’altra grande star ci ha fatto una capatina.

La nostra adorata Miley Cyrus, ebbene sì, ha pubblicato a sua volta delle Stories nella stessa struttura. Sappiamo molto bene che Miley è attualmente al lavoro sul suo nuovo album, anche se l’artista non ha svelato ulteriori dettagli a riguardo.

Le sorprese, in ogni caso, non finiscono qui. Già, perchè nello stesso studio di registrazione losangelino, oltre a Shawn Mendes e Justin Bieber, abbiamo visto anche Dua Lipa! L’artista di origine albanese si è scattata un selfie con la stessa Miley, scatenando la curiosità degli stans.

Difficile pensare che Shawn Mendes e Justin pubblicheranno un pezzo insieme a Miley Cyrus e Dua Lipa. Ben più credibile, al contrario, una collaborazione fra i due cantanti e le due artiste, in separata sede. Speriamo, sarebbe davvero fantastico!