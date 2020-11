Lil Nas X e James Charles stanno insieme? In occasione del lancio del suo nuovo singolo, intitolato Holiday, il rapper Lil Nas X è stato ospite speciale del make up guru James Charles. Sul canale di quest’ultimo l’artista ha avuto la possibilità di parlare della sua carriera e di farsi truccare da una delle webstar più celebri e preparate in materia.





Lil Nas X e James hanno dato dimostrazione di una complicità quantomai sospetta. Tanto è bastato, dunque, per scatenare la curiosità dei fan.

Lil Nas x e James Charles stanno insieme? Ecco tutta la verità

Facciamo un passettino indietro. In tempi non sospetti, Lil Nas X ha fatto coming out. Per un rapper statunitense è qualcosa di inedito, visto che l’omosessualità è considerata da molti (purtroppo) ancora un tabù in questo ambiente.

Ecco come James Charles ha commentato la cosa:

Ovviamente, qualche mese fa hai fatto coming out come gay. Credo sia stata una bellissima notizia, sono stato molto felice e fiero di te. Credo davver che gran parte di internet ti abbia supportato e appoggiato. Per l’industria pop e per l’intero paese è stata una cosa incredibile, ma anche in generale per tutta la comunità.

Lil Nas X, dal canto suo, si è congratulato per James Charles e il suo outfit, molto provocante, al Coachella 2019.

Insomma, uno scambio di complimenti che ci ha fatto partire la ship. Ma le cose starebbero diversamente. Lil Nas X ha infatti tenuto a chiarire la situazione. Con un tweet il rapper ha infatti specificato:

Due ragazzi gay possono fare cose insieme senza dover essere per forza sessualizzati.

2 gay men can do things together without y’all sexualizing it — nope (@LilNasX) November 17, 2020