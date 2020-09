Jacopo Ottonello parla del nuovo singolo Come il sole (video intervista!)

Ginger Generation torna (finalmente!) ad incontrare Jacopo Ottonello, questa volta dal vivo! Già, perché l’ex (amatissimo!) allievo di Amici 19 ha pubblicato proprio in queste ore il suo nuovo singolo!

Come il sole è il titolo della nuova canzone di Jacopo, pubblicato su tutte le piattaforme di streaming e online il 25 settembre. A riguardo, il cantante ha commentato:

Sin dal primo giorno di registrazione, ero al settimo cielo per il solo fatto che il mio pezzo sarebbe stato poi lavorato da un professionista come Canova. Quando ho sentito il brano nella versione finale con la mia voce mi sono venuti i brividi. Sfido

chiunque a non emozionarsi nel momento in cui ti accorgi che il tuo più grande sogno diventa realtà, ovvero quello di far diventare la musica il proprio lavoro.

Con Jacopo già avevamo chiacchierato nel pieno del lockdown. Fresco dell’esperienza di Amici, l’artista ligure ci aveva raccontato tutto quello che aveva imparato all’interno della scuola di Amici. Ma non solo! La nostra intervista era stata per Jacopo Ottonello la prima vera occasione per parlare del suo disco d’esordio Colori. Cliccando qui potete recuperare la nostra chiacchierata con il cantante!





In questo secondo incontro, questa volta dal vivo, l’artista ha avuto la possibilità di spiegare il significato della sua nuova canzone, anticipandoci inoltre i suoi piani futuri. Ma non solo!

Jacopo ci ha anche raccontato di quali sono i suoi colleghi di Amici 19 con cui è rimasto più in contatto. Inoltre ci ha anche parlato della possibilità che all’edizione 2020 possano entrare dei tiktoker. In particolare, Jacopo ci ha parlato in modo molto positivo del tanto chiacchierato Valerio Mazzei, che si dice potrebbe essere uno dei papabili alunni della prossima edizione del talent.

Qui sotto trovate la nostra video intervista esclusiva a Jacopo Ottonello!