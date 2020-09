È Come il sole il titolo del nuovo singolo di Jacopo, giovane artista savonese, da venerdì 25 settembre in radio e sulle piattaforme digitali.

Reduce dall’ultima edizione di Amici con la pubblicazione del suo EP di debutto Colori, finalista dell’ultima edizione del Festival di Castrocaro, Jacopo torna sulle scene discografiche con questo brano, prodotto da Michele Canova Iorfida, uno dei più importanti producer italiani.

Testo

Caldo tropicale, noi vestiti male, non prende il wifi

Sulle pareti le ombre sembrano palme ma sono bonsai

Io non mi ricordo di ieri

Ci siamo svegliati nudi con i bicchieri addosso

Mi ricordo dicevi qualcosa su una festa, gira la testa

Ogni notte, lungo mare con le maniche corte

Senza voce, forse è tutta colpa del karaoke

Ma non so se era Miami o Barcellona

Se ballavi sul mio letto o sulla luna

Se poi restavi da sola

Tu che ridi a mezzanotte in mezzo al mare

Siamo stelle abbiamo voglia di cadere

Siamo come il sole che scompare

Ma che in fondo rimane

Caldo equatoriale, il mercurio sale sul termometro

Baci così bene che non mi conviene amarti un po’

Io non mi ricordo di ieri

Ci siamo svegliati nudi senza pensieri addosso

Mi ricordo dicevi qualcosa su una festa, gira la testa

Ma non so se era Miami o Barcellona

Se ballavi sul mio letto o sulla luna

Se poi restavi da sola

Tu che ridi a mezzanotte in mezzo al mare

Siamo stelle abbiamo voglia di cadere

Siamo come il sole che scompare

Ma che in fondo rimane

Ogni notte, lungo mare con le maniche corte

Senza voce, forse è tutta colpa del karaoke

Ma non so se era Miami o Barcellona

Se ballavi sul mio letto o sulla luna

Se poi restavi da sola

Tu che ridi a mezzanotte in mezzo al mare

Siamo stelle abbiamo voglia di cadere

Siamo come il sole che scompare

Ma che in fondo rimane

Siamo come il sole che scompare

Siamo come il sole che scompare

Ma che in fondo rimane