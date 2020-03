Io ti penso di Nyv: audio e testo del brano dall’album Low profile

Io ti penso è una delle canzoni contenute nell’album Low profile di Nyv. Nyv, 23 anni, nata in Lussemburgo vive a Cormano (MI), polistrumentista suona: pianoforte, chitarra e ukulele. Pubblica con Sugar l’album che contiene diversi inediti presentati ad Amici 19.

Io ti penso

Un abito pieno di schiaffi che indosso tutti i giorni

le scarpe distrutte dai calci offese dai passi di tutti gli altri

cammino per strada ma viaggio ti aspetto non arriverai

chiedo scusa se oggi son triste se ho perso quell’attimo

Ma sai che c’è?

devo vivere e mentire ancora

ma sai cos’è?

è che devo farlo da sola, ho da piangere ancora

Portati via la pioggia che quando scende

tocca l’asfalto e perde il suo colore

ho smesso di parlare e lotto col tuo nome

e sto fingendo sia banale, ho perso le parole

ma quel che è stato lo difendo e mi commuove

portati via il coraggio che a me è rimasto solo l’orgoglio

da sputare sopra un pianoforte senza più pedale

ma qui cadono macerie

voglio che tu sia d’accordo che fa più male

Ho un animo pieno di graffi che sfioro tutti i giorni

ho una forza che strappa i miei versi

dal vuoto sommersi nei tuoi ricordi

e stringo l’amore e ti guardo

e mi agito il cuore che amo da piangere fradicio

e bagna col dolore l’emozione di averti con me

Ma sai che c’è?

devo vivere e mentire ancora

ma sai cos’è?

è che devo farlo da sola, ho da piangere ancora

Portati via la pioggia che quando scende tocca l’asfalto e perde il suo colore

ho smesso di parlare e lotto col tuo nome

e sto fingendo sia banale, ho perso le parole

ma quel che è stato lo difendo e mi commuove

portati via il coraggio che a me è rimasto solo l’orgoglio

da sputare sopra un pianoforte senza più pedale

ma qui cadono macerie

voglio che tu sia d’accordo che fa più male

Ma qui cadono macerie ed io non vedo più nient’altro

io non vedo più nient’altro e sull’asfalto

piango e adesso che non ci sei più ti penso

io ti penso

Portati via il coraggio che a me è rimasto solo l’orgoglio

da sputare sopra un pianoforte senza più pedale

ma qui cadono macerie

voglio che tu sia d’accordo che fa più male

Ho un animo pieno di battiti

ma il cuore in silenzio per te

