It Ends With Us: la recensione del film tratto dal romanzo di Colleen Hoover

It Ends With Us il film tratto dal romanzo più famoso di Colleen Hoover è uno dei migliori adattamenti cinematografici degli ultimi anni. Se avete amato il romanzo dell’autrice sarete molto felici durante la visione del film. Ma questo NON è una ROM-COM. Ecco tutto quello che dovete sapere sul film nella nostra recensione di It Ends With Us.

It Ends With Us, la recensione: un film all’altezza del corrispettivo cartaceo

Chi scrive è molto ma davvero molto felice di potervi dire che It Ends With Us il film è una trasposizione davvero ottima. Da amante degli adattamenti questa per me è una grande gioia. La sceneggiatura è stata in grado di ricreare le stesse scene del romanzo e la regia di Justin Baldoni ha colto le micro espressioni ed i pensieri dei personaggi, a volte con l’occhio di chi li osserva quasi di nascosto. Ci sono frasi iconiche del romanzo citate in maniera pedissequa nel film.

Il cast, al grand completo, è stato pienamente nella parte. Tutti i vari attori sono riusciti a fare propri i personaggi. Blake Lively ha fatto un ottimo lavoro e la chimica con i protagonisti maschili c’è. Anche se l’età degli attori è più elevata rispetto a quella dei loro corrispettivi cartacei questo non è d’intralcio alle tematiche della storia. It Ends With Us NON è UNA ROM-COM. La violenza domestica è il tema centrale, sviluppato su più fronti per tutto il film. La pellicola non romanticizza la tematiche ma in un primo momento ci mostra la prospettiva distorta della protagonista, per poi svelarci la realtà dei fatti. Si parla anche di speranza, amicizia e seconde possibilità, così anche nel romanzo. La colonna sonora è super on point e il brano di Taylor Swift occupa un posto d’onore nel montaggio del film.

Sono presenti alcuni cambiamenti rispetto al romanzo ed alcuni tagli, forse la scena del primo incontro tra Lily e Ryle è sopra le righe ma nel complesso il film ha superato le nostre aspettative. Confermiamo che i look dei personaggi non ci hanno entusiasmato.

Voi avete visto il film o lo andrete a vedere?

