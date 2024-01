Sanremo 2024: testo, significato e autori di Mariposa di Fiorella Mannoia

Il testo del brano Mariposa di Fiorella Mannoia è stato pubblicato in esclusiva da Tv Sorrisi e Canzoni.

L’artista torna in gara all’Ariston per la sesta volta con un brano di cui firma in prima persona il testo, insieme a Cheope e Carlo Di Francesco.

Le musiche di Mariposa sono di Carlo Di Francesco, Federica Abbate e Mattia Cerri.

Testo Mariposa Fiorella Mannoia

Sono la strega in cima al rogo

Una farfalla che imbraccia il fucile

Una regina senza trono

Una corona di arancio e di spine

Sono una fiamma tra le onde del mare

Sono una sposa sopra l’altare

Un grido nel silenzio che si perde nell’universo

Sono il coraggio che genera il mondo

Sono uno specchio che si è rotto

Sono l’amore, un canto, il corpo

Un vestito troppo corto

Una voglia un desiderio

Sono le quinte di un palcoscenico

Una città, un impero

Una metà sono l’intero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo

Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto

Sono sincera sono bugiarda

Sono volubile, sono testarda

L’illusione che ti incanta

La risposta e la domanda

Sono la moda, l’amore e il vanto

Sono una madonna e il pianto

Sono stupore e meraviglia,

Sono negazione e orgasmo

Nascosta dietro a un velo

Profonda come un mistero

Sono la terra, sono il cielo

Valgo oro e meno di zero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto

Sono stata tua e di tutti di nessuno e di nessun altro

Con le scarpe e a piedi nudi

Nel deserto e anche nel fango

Una nessuna centomila

Madre figlia, luna nuova sorella, amica mia Io ti do la mia parola

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

Ma nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Mi chiamano con tutti i nomi

Con tutti quelli che mi hanno dato

E per sempre sarò libera, e orgogliosa canto!

Significato della canzone

“Mariposa è un vero e proprio manifesto di donne. Fiorella canta le voci di ognuna di loro, nel tempo, nella storia, nel sentimento e nel mistero, raccontandole nella loro libertà, forza, dolore, gioia, amore… Tutti gli opposti delle donne vivono con orgoglio in questa canzone e si uniscono tra i versi gridando insieme l’identità eterna e inviolabile di ciascuna” .

Fiorella Mannoia a Sanremo

Per l’artista si tratta della sesta partecipazione in concorso a Sanremo, a sette anni di distanza dalla partecipazione con Che sia benedetta, seconda classificata nel 2017.

La prima volta all’Ariston risale al 1981 quando si esibisce in gara con il brano Caffè nero bollente. La seconda è nel 1984 con Come si cambia che la consacra a tutti gli effetti come interprete.

Il 1987 è l’anno di Quello che le donne non dicono, brano scritto da Enrico Ruggeri, il primo tra i grandi cantautori a credere in lei inaugurando quel percorso musicale che da sempre la caratterizza, con cui vince il premio della critica che si aggiudica anche al Festival del 1988, grazie ad un altro incontro importante, quello con Ivano Fossati che scrive per lei Le notti di maggio.

Il testo di Mariposa racchiude un messaggio per Fiorella Mannoia particolarmente importante e che porta avanti con impegno in ogni occasione: l’orgoglio di essere donna.

