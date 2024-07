Gigi D’Alessio feat. Geolier – Senza tuccà: video, testo e significato

Senza tuccà è il primo featuring tra Gigi D’Alessio e Geolier. I due artisti, dopo aver duettato al Festival di Sanremo 2024 durante la serata cover hanno scritto questo brano, incluso nell’album Fra di Gigi.

Il progetto discografico, rilasciato il 24 maggio 2024, ospita sotto forma di collaborazioni anche Guè, Clementino, Elodie, Ernia, LDA (ovvero il figlio Luca D’Alessio) ed Alessandra Amoroso.

Il video ufficiale

Testo

Si tu

Ca m’accire e nu t’arrienno

T’avvicino t’alluntano me ne

Caccie po

Rituorn’a nun m’astrigne

Cu tte saglo n’cielo care n’terra

E po m’affunno pa mme si nu viento

Fridde ca nun fa vulà

SI tu

Chillu diavolo co doce

Na canzona senza voce tu m’appicce

E po me stute comm’e luce

Tu si Napule senza mare

Si nu battito senza core

Nu respiro addo manca l’aria

Che ste songh’io senza e te

Ero tutt’o scuro e si stat’o sole

Dint’a nuttata ammo fatt’ammore

E ngiamme spugliate e ciamme tuccate

Po ammo passate a notte scetate e

Ciamme sunnate pure senza telefono

Sti duje cors s’anno chiammato

Io e te nun ce sapimme ama’

Pecchè un putimme amà

Io e te mo nun stammo cca

Pecchè nun putimme sta

Ero tutt’o scuro e si stata l’alba

Dint’a nuttata po ciamme truvate

Pigliate e lassate senza tuccà

Senza turnà ciamme abbandunato

Dint’a nuttata niente nu sconde

È bastato pe capì c’ancora

Nunn’ero pronto sto pensanno

A te, pienzo a mme, nu rimorso

Sto cercanno a te comm’

A che tu si o si io nu

Forse è gira pe Napule

Aspettano ca

Città se stute, e a luna

Ca ce guarda

Si bella ca tuta annura

Ncazzata a femmena

Cattura, capisce, capisc’em

Però nun fa niente

Dimme ciao a te

Nisciuno t’ha maje ditte

Ca si n’ora e libertà

E’ pe chi’ sta

Carcerate e tutte cose

Senza pensà ca doppe n’ora

Se ritorne a d’inte

E’ miett’in conto a pioggia

Si vuò truvann’e fiore

Me stacc’a spina e nnn’

E a spina e chella rosa che si

Traduzione

Sei tu

Fammi sapere e non ti lascerò andare

Mi sto avvicinando a te, loro si stanno allontanando da me, ne

Caccia po

Ritorna all’astring

Taglia la sella nel paradiso in terra

E poi affondo per me se non c’è vento

Fridde quello non vola

Sei tu

Quel diavolo con il dolce

Una canzone senza voce che mi attacchi

E poi balbetto come la luce

Sei Napoli senza mare

Sei un battito senza cuore

A nessun respiro manca l’aria

Che sogni senza di me e di te

Era tutto buio e c’era il sole

Di notte facevamo l’amore

E chiamate spogliate e chiamate toccate

Poi abbiamo passato la notte in silenzio e

Chiama i sogni anche senza telefono

Questi due corsi furono chiamati

Io non lo sappiamo, ama’

Perché un’amata zucca

Tu ed io non restiamo qui

Perché non metti questo?

Era tutto buio ed era l’alba

Di notte puoi chiamarmi trovato

Raccogli e lascia intatto

Senza rispondere alle chiamate abbandonate

Nella notte nulla si nasconde

Basta capire che c’è ancora

Non ero pronto a pensare

A te, piango a mia madre, senza rimorso

Ti sto cercando, com’

A questo lo sei o sì, io nu

Forse è nei dintorni di Napoli

Aspettano ca

Città se stute, e la luna

Ciò che continua

Così belle le tute dell’annura

F***lo la donna

Catturateli, capiteli, capiteli

Ma non fa nulla

Di’ ciao a te

Nessuno te lo ha mai detto

Questa è l’ora e la libertà

È per quelli che lo sono

Prigioni e tutto il resto

Senza pensarci dopo un’ora

Si torna a d’inte

E tieni conto della pioggia

Vuoi trovare il fiore

Stacco la spina e nnn’

E la spina e quella rosa che tu

Significato della canzone

“Senza tuccà è un brano d’amore: racconta una passione reale, che resta però confinata nell’utopia. Il singolo è accompagnato da un videoclip ufficiale, diretto da Marco Pavone.

I protagonisti della clip sono i due artisti, rappresentati in una versione cartoon. Gigi e Geolier sono immersi nello spettacolare skyline di una Napoli futuristica, in volo tra cielo e mare per rappresentare un amore che si consuma Senza tuccà”.