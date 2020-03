Il Collegio: anche gli ex alunni restano a casa per il Coronavirus

Niente paura, nessuno degli ex collegiali di cui vi stiamo per parlare ha contratto il Coronavirus. Ma Nicole Rossi, Jennifer Poni e Riccardo Tosi, ex alunni de Il Collegio hanno voluto aderire all’hashtag #iorestoacasa lanciato dai personaggi dello spettacolo in seguito all’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando.

I tre ragazzi hanno condiviso sul profilo ufficiale Instagram de Il Collegio il loro pensiero in merito. Nicole, Jennifer e Riccardo ci spiegano quanto sia importante limitare le uscite e frequentare luoghi affollati in questi giorni. Una scelta che è difficile attuare per le persone adulte che lavorano (non sono stati presi provvedimenti in merito alla chiusura delle aziende). Ma lo è sicuramente meno per i ragazzi visto che le scuole sono chiuse.

Stare a casa il più possibile è al momento l’unico modo per limitare la diffusione dell’epidemia (non esiste ancora un vaccino e non ci sono farmaci efficaci). Solo così si potrà evitare che l’emergenza arrivi a saturare le strutture ospedaliere rendendo impossibili le cure. Si tratta di un sacrificio irrisorio che però permette di tutelare ognuno di noi, soprattutto gli anziani e le persone con malattie pregresse.

Oltre ai ragazzi de Il Collegio sono stati in molti ad aver messo mano ai social network per lanciare degli importanti messaggi ai loro follower.

Emma Marrone, a proposito, ha fatto una diretta streaming molto importante a riguardo. Ad aggiungersi al coro, nelle scorse ore, anche Chiara Ferragni. L’influencer ha voluto mandare un messaggio ai fan con una serie di Stories su Instagram.

A parlare forte e chiaro per cercare, per quanto possibile, di arginare l’emergenza, sono stati fra gli altri anche Laura Pausini, Tommaso Paradiso, Mario Balottelli, Lorenzo Jovanotti e Alessandra Amoroso.