Luce e cenere di Jacopo Ottonello: audio e testo del brano

Luce e cenere è una delle canzoni contenute nell’album Colori di Jacopo Ottonello. Jacopo, 21 anni, savonese, pubblica con l’etichetta indipendente Kazal (Sony Music Italy) l’album composto da sette brani tra cui diversi inediti presentati nel talent show Amici 19.





Audio di Luce e cenere

Testo

Guardami con gli occhi lucidi

disegni attimi via da qui lontano dai tuoi sogni allora

credimi non c’è più tempo per

per poi decidere se son io la parte che ti manca adesso

siediti sprofondo nei silenzi più incredibili

ma ti avvicini e prendi le mie mani

portami con te

in questa notte dove il freddo vince il cuore

luce e cenere

il mio rifletto è vivo fra le parole

e non capisco più che senso ha

è solo una giornata che non va

ma mi ritrovo in questa città

ora che tutto è davvero sulla parte migliore di niente

ora che sembra impossibile non perdersi fra la gente

tu tienimi le mani

tienimi le mani

e portami con te

in questa notte dove il freddo vince il cuore

luce e cenere

il mio rifletto è vivo fra le parole

e non capisco più che senso ha

è solo una giornata che non va

ma mi ritrovo in questa città

è solo una giornata che non va

mi ritrovo in questa città

troppo piccola per i miei sogni

e lontana da chi voglio avanti oh no

oh no