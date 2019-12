Instagram: come funziona il filtro per Natale 2019 di Mariah Carey!

Prima nella classifica Hot 100 di Billboard a 25 anni dal lancio (la notizia è di pochi giorni fa), la famosissima canzone di Natale “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey da oggi è anche un filtro che tutti possiamo aggiungere alle nostre Storie di Instagram per creare video-auguri speciali.

Ecco come funziona il filtro Instagram All I Want for Christmas di Mariah Carey!

Qui è possibile vedere come funziona, mostrato da Mariah Carey in una sua Storia. Per utilizzarlo, basta attivare la videocamera di Instagram per creare una Storia, selezionare l’icona “fiocco di neve” e iniziare a registrare. Quando Mariah pronuncia “you”, il filtro zooma in automatico su ciò che state inquadrando in quel momento. Qui sopra vedere un esempio del risultato finale!

Ecco come Mariah Carey ha commentato questa sua nuova bellissima iniziativa su Instagram:

“Adoro vedere come le persone esprimono la loro creatività con i filtri di Instagram e quindi sono felice di poter avere il mio filtro per Natale”.

La Carey è stata la prima artista a usare gli sticker musicali su Facebook (link) e tutti i suoi fan possono includere musica e testi dell’album di “All I want for Christmas” alle loro Storie Facebook e IG.

All I Want for Christmas is you: ecco la storia della canzone

Il pezzo, uno dei più celebri brani natalizi di sempre, è uno dei brani estratti dal primo disco di Natale di Mariah Carey, Merry Christmas, pubblicato nel 1994.

All I Want for Christmas is you è diventato un vero classico! Il pezzo si è infatti trasformato nella colonna sonora di tantissimi film e servizi televisivi a tema. Ogni anno tradizione vuole che subito dopo il periodo di Halloween la canzone torni a scalare le classifiche, come sottolineato anche da alcuni cartelloni che Spotify ha installato in giro per le città di mezzo mondo. Instagram

Just a reminder from @Spotify that looking at #data #trends can be good fun. For the record, we are nowhere near our peak listening for “All I Want for Christmas Is You,” which apparently makes us an outlier. #datadriven #bigdata https://t.co/agoVvEMGP2 pic.twitter.com/2CMMRiZGHz — On Now Digital (@On_Now_Digital) December 16, 2019

Il successo del pezzo ha spinto tantissimi artisti a fare delle cover, reinterpretando così a loro modo la canzone. In tempi non sospetti, anche il nostro Justin Bieber ha partecipato ad un remix della canzone di Mariah Carey, che trovate qui sotto! Instagram