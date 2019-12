Demi Lovato e Austin Wilson si sono lasciati: ecco i dettagli

Sarà un Natale davvero molto triste questo per Demi Lovato. La cantante americana torna infatti ad essere ufficialmente single! Al suo fianco, infatti, non c’è già più Austin Wilson, il ragazzo con cui si era frequentata nelle scorse settimane, come vi raccontavamo qui.

A darci la conferma della notizia è il prestigioso magazine People. In questo articolo, infatti, il giornale ha spiegato i motivi della rottura fra Demi Lovato e Austin Wilson, che a questo punto è da considerarsi come mera frequentazione della cantante.

Ecco quello che sappiamo sulla fine della loro storia, come svelato da un insider vicino alla (ex) coppia:

Adesso lei si sta concentrando più che altro su di lei e sul suo lavoro. Sta inoltre approfondendo il suo rapporto con Dio. Demi è davvero entusiasta ed impaziente del nuovo capitolo della sua vita in arrivo nel 2020.

Demi Lovato e Austin Wilson, vi ricordiamo, avevano rivelato la loro relazione al mondo con un post pubblicato su Instagram pochi mesi fa. Nel selfie Instagram i due apparivano teneramente abbracciati davanti ad uno specchio.

Ecco la foto con cui Demi Lovato aveva confermato la relazione con Austin Wilson!

Curiosamente, in ogni caso, i due erano stati pizzicati insieme proprio di recente. Pochi giorni fa, infatti, Demi e Austin si erano recati insieme a Disneyland, dove erano stati beccati dagli immancabili paparazzi. La loro prima uscita, invece, risale allo scorso novembre, quando i due sono usciti allo scoperto nel corso di una passeggiata a Los Angeles.

I segnali della rottura fra Demi Lovato e Austin Wilson, in ogni caso, erano inequivocabili già prima dell’annuncio di People. Nelle scorse ore, infatti, i due hanno smesso di seguirsi sui social. Ma non solo! La coppia ha infatti rapidamente fatto sparite tutte le foto in cui erano insieme!

Come direbbe Ariana Grande, insomma, Thank, u next!