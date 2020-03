Instagram: come funzionano le dirette di gruppo ai tempii del Coronavirus

Ve ne siete accorti? L’emergenza Coronavirus che sta dilagando in Italia da poco meno di un mese ha spinto in tantissimi a utilizzare i social in nuove modalità. La tecnologia, in questo periodo così difficile, ci sta infatti venendo incontro come mai prima d’ora. E grazie ad Instagram ci sentiamo meno soli!

Su Instagram, infatti, non si contano più ormai le persone che hanno deciso di collegarsi per rimanere in contatto con gli altri. E sentirsi parte di una grande comunità! Volete farlo anche voi e non sapete come funziona? Qui sotto trovate un semplice tutorial!

Come fare dirette su Instagram, da soli o in gruppo!

Fare una diretta su ig è molto semplice. Vi basterà essere in possesso di un account funzionante attivando la funzionalità delle Stories, in alto a sinistra. A questo punto vi si aprirà una schermata con varie opzioni a fondo pagina. Quella da selezionare è ovviamente quella dove c’è scritto “in diretta”.

Cliccandoci sopra i vostri follower riceveranno una notifica riguardo al fatto che, per l’appunto, state trasmettendo in streaming. Gli utenti che vi seguono, inoltre, potranno partecipare alla vostra diretta! Per poter creare una diretta streaming di gruppo basterà che i vostri follower clicchino sul tasto “invia richiesta”, come potete vedere nella live di Emma qui sopra.

Chi trasmette potrà accettare il vostro invito, oppure rifiutare. Vi ricordiamo, ovviamente, che per trasmettere in diretta streaming avrete bisogno di un buon wi-fi o di una rete 4G funzionante!

L’iniziativa A Casa con voi

Come vi abbiamo racconttato qui su Ginger Generation, tantissimi artisti hanno deciso di trasmettere in streaming dai loro salotti! Sono in molti, da Gigi d’Alessio a Alberto Urso passando per Enrico Nigiotti ad aver deciso di fare questo regalo speciale ai loro follower. In alcuni casi, partecupanto alle loro dirette, potreste persino avere la fortuna di chiacchierare con loro!