Anche se il 14 aprile sembra un giorno lontano, Mahmood ha deciso di spostare la data del suo tour a Milano. Niente concerto all’Alcatraz per la metà di Aprile e neanche le altre date inizialmente in giro per l’Italia.

Il cantante ha comunicato la decisione, seppur sofferta ma fatta principalmente per il bene di tutti, sui suoi canali social.

Ecco le parole di Mahmood

“Ho aspettato un po’ prima di darvi questa notizia ma vista la situazione la data del 14 aprile a Milano è stata posticipata a Novembre. Ci vediamo quindi con doppia data il 3 e 9 novembre. Ci aggiorneremo nei prossimi giorni per le date del tour europeo, per ora impegniamoci a restare a casa” ha detto il cantante di Soldi su Facebook.

La data del 14 aprile è stata quindi rimandata al 3 novembre e i biglietti saranno tutti validi per la nuova data messa in calendario. Per chi non potesse più partecipare ci sarà la possibilità di rivendere il biglietto sulla piattaforma fan sale di Ticketone.

Le nuove date del tour italiano per il 2020

Di seguito ecco tutte le date previste per il tour italiano, che avrà inizio il 3 novembre con la data di recupero a Milano.

3 novembre MILANO – ALCATRAZ (recupero del 14 aprile)

4 novembre FIRENZE – TUSCANY HALL

9 novembre MILANO – ALCATRAZ

13 novembre NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

14 novembre ROMA – ATLANTICO LIVE

17 novembre TORINO/VENARIA – CONCORDIA

19 novembre NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

21 novembre S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) – SUPERSONIC ARENA

Per lo spostamento del resto del tour europeo bisognerà pazientare un po’ e saranno comunicate le novità il prossimo 16 marzo. Non resta che attendere di sapere di più e vi terremo informati su ulteriori sviluppi. Per il tour italiano invece abbiamo già le date e saremo pronti a scatenarci questo novembre.