Fabio Rovazzi: l’operatore Morte arriva in Call of Duty(R) Mobile

La stagione 4 Speroni roventi, ambientata nel selvaggio West, porta l’operatore Morte, personaggio ispirato a Fabio Rovazzi, in Call of Duty(R) Mobile. La season 4 si avvicina sempre di più e siamo sicuri che tutti voi siete già pronti per tuffarvici. La nuova season è in arrivo il 27 maggio alle 2 di notte italiane. I giocatori più ansiosi di premere già il grilletto potranno mettere alla prova le loro abilità nella versione aggiornata della modalità Duello 1v1, mostrare la loro grinta nella nuova modalità Multiplayer Cattura l’oro o combattere su Dome, una nuova mappa direttamente da Modern Warfare 3.

Clicca qui per abbonarti a Disney Plus!

LE NUOVE ARMI A DISPOSIZIONE

Due nuove armi potrebbero essere il tuo vero asso nella manica per sconfiggere i nemici: la versatile Holger 26 (con una nuova versione Mythic) o il nuovo fucile MK2. Non solo nuove armi ma anche numerose ricompense nei 50 livelli del Battle Pass di questa stagione, inclusi personaggi a tema Selvaggio West e molto altro ancora.

MW - Morte Operator Voiceline (Italiano)

Watch this video on YouTube

Inoltre, dopo il successo dello scorso anno, che ha visto l’esordio dell’operatore Morte in Call of Duty: Modern Warfare e Call of Duty: Warzone, il team di Call of Duty è felice di annunciare che la collaborazione con Fabio Rovazzi prosegue. Il personaggio ispirato al popolare e poliedrico artista italiano sbarca infatti anche in Call of Duty: Mobile in occasione della Stagione 4.

Le dichiarazioni di Fabio Rovazzi



“Entrare a far parte di Call of Duty l’anno scorso è stata la realizzazione di un sogno segreto e impossibile. Sapere che l’operatore Morte a cui ho dato la mia voce e il mio aspetto sarà disponibile anche su Call of Duty: Mobile è motivo di grande felicità e la dimostrazione che i fan del franchise lo hanno davvero apprezzato”, commenta Fabio Rovazzi. “È un piacere sapere che milioni di videogiocatori in tutto il mondo potranno utilizzare questo personaggio ispirato alla tradizione dei film western italiani anche su dispositivi mobile”.

Per aggiornamenti su Fabio Rovazzi e la sua controparte videoludica continuate a seguirci