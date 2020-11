Luca Valori: ecco chi è il giovane e ambizioso impreditore!

Ho cambiato completamente la mia vita in 2 anni, da diversi punti di vista: prima la mia mentalità è cambiata totalmente, oggi vedo le cose da un’altra prospettiva e riesco ad affrontare le situazioni in modo più razionale. Secondo, sono economicamente più stabile e valuto meglio i soldi. Terzo, il mio stile di vita lavorativo è cambiato e migliorato: ora faccio qualcosa che amo e sono motivato a fare meglio ogni giorno. Non ho mai pensato di arrendermi, anche perché una delle parti fondamentali, se vuoi crescere, è lasciare andare l’ego e trasformare l’errore in una lezione, che sarà valida per il resto della tua vita. Questo è ciò che si basa sul successo di chi l’ha fatto.