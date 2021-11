Aka7even: il video ufficiale e il testo di 6 PM

Aka7even ha pubblicato oggi, 9 novembre, il video ufficiale di 6 PM, il nuovo singolo, rilasciato il 29 ottobre 2021, poco prima dell’uscita del suo primo romanzo, intitolato 7 Vite.

Il video di 6 PM di Aka7even

Testo di 6 PM di Aka7even

Ci siamo illusi di girare il tempo

ma siamo stati un giro d’orologio

e se ti penso un po’ ci sto male o non ci sto

se mette pioggia aprirò l’ombrello

fumavi scuse per parlare sotto il freddo

e hai rotto il ghiaccio che adesso è sciolto

ci siamo stati per un po’, dati solo un po’

o forse no

Il bagno nel mare di notte io lo so

era da pazzi lo ammetto

di quella notte siamo solo il tuo Pandora adesso

Lo sai che dentro il traffico alle sei a volte ti penso

tra la radio e il vento

sarebbe molto più bello se mentre guidi ti guardo un po’

è come un’altra estate che è finita già

ma belle le cose che durano poco

i tuoi occhi li conserverò in mezzo alle cose che durano poco

Ed è finita come se è stato tutto normale

ma chiama me se un giorno ti va di parlare

crollerà tutto in un come stai

come birilli dopo uno strike che non sappiamo durare ma

Se ti va nel mare di notte bagnarci solo un po’

magari sarebbe diverso

potevamo tutto insieme invece guarda adesso

Lo sai che dentro il traffico alle sei a volte ti penso

tra la radio e il vento

sarebbe molto più bello se mentre guidi ti guardo un po’

è come un’altra estate che è finita già

ma belle le cose che durano poco

i tuoi occhi li conserverò in mezzo alle cose che durano poco

Come le cose che durano poco

come le cose che durano poco

in mezzo alle cose che durano poco

Lo sai che dentro il traffico alle sei a volte ti penso

tra la radio e il vento

sarebbe molto più bello se mentre guidi ti guardo un po’

è come un’altra estate che è finita già

ma belle le cose che durano poco

i tuoi occhi li conserverò in mezzo alle cose che durano poco