Disney+ Day: tutte le novità e le promozioni del 12 novembre

In occasione del Disney+ Day, che si festeggerà il prossimo 12 novembre, la Disney ha in serbo tante sorprese, novità e promozioni per tutti i suoi fan.

Si parte con una nuovissima offerta di un mese a 1,99€ valida fino al 14 novembre per i nuovi abbonati che attivano il servizio e per chi riattiva la sottoscrizione a Disney+.

Anteprime Disney+, anticipazioni e altro ancora

Venerdì 12 novembre alle 15:00 i fan potranno seguire anticipazioni, nuovi trailer e clip esclusive attraverso gli account Twitter, Facebook e Instagram di @DisneyPlusIT, oltre ai contributi dei creatori e delle star di Disney+ legati ai contenuti in arrivo di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Alle 17.00, gli abbonati Disney+ potranno anche accedere sulla piattaforma a contenuti speciali dei Pixar Animation Studios e, alle 17:45, dei Marvel Studios, a cui si aggiungeranno altre anticipazioni a sorpresa. Il 12 novembre, altri nuovi contenuti amati dai fan faranno il loro debutto in streaming su Disney+. Tra questi:

Un nuovo documentario intitolato Il Making of di Happier than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles sul recente concerto cinematografico di Billie Eilish su Disney+;

su Disney+; Marvel Studios Assembled: Il dietro le quinte di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, un documentario speciale che racconta la realizzazione di una delle più recenti uscite al cinema Marvel Studios;

Marvel Studios Legends: Hawkeye, un episodio che fa rivivere tutti i momenti epici di Hawkeye provenienti dal MCU in vista dell’arrivo della serie originale Disney+;

La commedia musicale, romantica e fantasy Come d’incanto del 2007, con Amy Adams e Patrick Dempsey, un mix di live-action e animazione;

Il recente film originale Disney Channel Spin DJ Mix in cui Rhea, un’adolescente americana di origine indiana, scopre la sua passione per il mondo dei DJ e inizia a dedicarsi alla produzione musicale fondendo la sua cultura dell’Asia meridionale con il mondo che la circonda.

I festeggiamenti riguardano anche Disney Parks, Experiences and Products



Il 12 novembre, in occasione del Disney+ Day, gli abbonati Disney+ in possesso di biglietto valido e prenotazione per uno dei parchi tematici Disney, godranno di vantaggi esclusivi e di alcune sorprese a loro riservate. Gli abbonati Disney+ e i loro compagni di viaggio saranno invitati a entrare nei parchi a tema del Walt Disney World Resort e del Disneyland Resort 30 minuti prima dell’apertura ufficiale.

Dal 12 al 14 novembre ShopDisney offrirà la spedizione gratuita negli Stati Uniti e in Europa agli abbonati Disney+.

Non perderti i Funko a tema Disney

Dal 12 al 14 novembre, Disney collaborerà con Funko per offrire un esclusivo 10% di sconto sui prodotti Disney+ (https://funkoeurope.com) su FunkoEurope.com. I clienti potranno utilizzare il codice promozionale DISNEYPLUSDAY su FunkoEurope.com.