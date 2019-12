Durante le puntate de Il Collegio 4, la giovane potentina Vilma D’Addario si è distinta per la sua rara sensibilità e per la sua grande semplicità.

Vilma, infatti, ha indossato le divise del convitto lasciando al naturale i suoi capelli ricci. Con il ritorno alla vita di oggi, però, la ragazza ha cambiato improvvisamente il suo aspetto. Vilma ha deciso di indossare abiti decisamente più moderni e femminili rispetto a quelli indossati durante il docu-reality, molto diversi anche rispetto al periodo precedente alla sua partecipazione. La ragazza ha inoltre ripreso in mano l’adorata piastra per ottenere una chioma super liscia. Ma non è tutto: anche il colore di capelli è ora completamente diverso.

Da un po’ di tempo, infatti, la 14enne de Il Collegio sfoggia dei lunghi capelli lisci e di un intrigante color prugna. Un look così distante dal precedente che, alcuni follower, stentano a riconoscerla. “Sei veramente tu? Quella ragazza che piangeva sempre e che teneva agli altri? Non so”, chiede una ragazza a cui Vilma risponde – “così dicono dalla regia”. E ancora: “Ma non avevi i capelli ricci?”, “oddio ma sembri Ariana Grandeee“.

Insomma, Vilma ha deciso di rinnovare la propria immagine e sembra esserci riuscita arrivando ad assomigliare, seppur vagamente, alla pop star Ariana Grande. Perché oltre al cambiamento che riguarda i capelli, alcuni suoi fan su Instagram hanno notato anche un certo dimagrimento.

Vilma D’Addario non è l’unica che, dopo il Collegio, ha cambiato look. Anche Martina Brondin, sfoggia ora un colore di capelli tendente al viola e Mario Tricca ha sperimentato un nuovo taglio abbandonando il suo caratteristico e folto ciuffo. Maggy Gioia, al momento, porta un caschetto molto più corto rispetto a quello che aveva da collegiale e Claudia Dorelfi ha optato per una vistosa e netta frangetta.