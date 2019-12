Poco importa se avete deciso di non spoilerarvi The Mandalorian, la nuova serie originale disponibile su Disney Plus. È infatti impossibile che non vi siate ancora mai imbattuti in Baby Yoda, il nuovo adorabile personaggio dell’universo di George Lucas.

Il dolce visino di Baby Yoda, uno dei personaggi di The Mandalorian, si è infatti trasformato fin dal primo episodio () in un fenomeno virale. Al personaggio, internet ha dedicato migliaia di meme, di parodie, di battute e chi più ne ha più ne metta. La versione “mini” dell’indimenticabile Yoda è in effetti davvero troppo dolce da non intenerire anche il più duro degli animi.

A quanto pare, Disney non si aspettava un successo così straordinario. Le immagini del piccolo Yoda hanno fatto il giro del mondo in brevissimo tempo, trasformando il personaggio in un vero fenomeno di culto. E, come spesso accade in questi casi, al fenomeno di culto segue il relativo merchandise.

In effetti, è indubbio che il dolce visino di questo esserino sia a dir poco perfetto per diventare un prodotto da scaffale del migliore dei Disney Store. A questo proposito (e questa è davvero un’ottima notizia!) Disney ha deciso di dedicare a Baby Yoda un’intera linea di prodotti!

Ecco tutte le info sul merchandise di Baby Yoda!

Fra i prodotti dedicati al piccolo Yoda, vi informiamo, troviamo magliette, cover per smartphone, ciabatte, shopper e, ovviamente anche tanti peluche.

I prodotti della linea, vi ricordiamo, sono per il momento presenti solo ed esclusivamente sullo shop online Disney americano a questo link. E, anche nel caso dell’online store statunitense, per adesso alcuni dei prodotti sono soltanto pre-ordinabili. Ciò significa che anche gli appassionati di Baby Yoda oltreoceano dovranno attendere ancora qualche settimana prima di poter ricevere i loro acquisti.

In ogni caso, grazie allo store Disney USA ci possiamo fare un’idea di massima di quelli che saranno i prodotti disponibili anche nel nostro paese, e i relativi prezzi. Per esempio, il peluche di Baby Yoda sarà presto acquistabile nello store USA ad un cifra compresa fra i 25 dollari (per il formato grande) e di 13 dollari (per il formato più piccolo).

Per poter assistere al debutto “televisivo” di Baby Yoda e a tutti gli altri contenuti di Disney Plus in Italia, vi ricordiamo, dovremo attendere il prossimo 31 marzo 2020.