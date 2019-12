Il Collegio: Mario Tricca si racconta a Uno Mattina (VIDEO)

Sabato scorso, 14 dicembre, Mario Tricca è stato ospite del rotocalco di Rai Uno, Uno Mattina. Con lui, un’altra compagna d’avventura de Il Collegio, Claudia Dorelfi. Il giovanissimo protagonista del docu-reality, diventato il personaggio rivelazione di questo autunno, ha raccontato in quest’occasione qualcosa di sé che ancora non conoscevamo.

Ad esempio quali sono i suoi gusti musicali: uno dei cantanti che apprezza di più è Ultimo! Perché? Mario ammira che le canzoni dell’artista siano legate a particolari ricordi e per questo motivo le trova particolarmente autentiche e coinvolgenti.

Durante l’intervista non sono mancati dei momenti di comicità, come del resto l’ex collegiale ci ha ormai abituati. Dalla fine del Collegio, infatti, Mario Tricca non ha messo da parte la sua solita ansia con la sua gestualità così particolare e incredibilmente carismatica.

Non sono mancate nemmeno delle innocue frecciatine con la ribelle ex compagna di classe, rimanendo coerente con il rapporto non esattamente amichevole instaurato con lei nel programma. Anche lo stesso conduttore, Tiberio Timperi, non ha potuto fare a meno di bacchettarlo con affetto durante questa divertente e imperdibile intervista.

Mario Tricca è bravissimo a scuola e si definisce un pessimista. La sua più grande paura è quella di non riuscire a distinguersi dagli altri ragazzi e non riuscire ad aver un futuro lavorativo di successo. Cita spesso Leopardi e si pone profonde domande esistenziali sul significato della vita. Ha una serie di passioni tutte sue: dall’ornitologia, al canto, al disegno di cartoni animati. Nel Collegio si è distinto per essersi impegnato molto e per qualche scontro con gli altri alunni.