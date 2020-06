Il Collegio: dal 2 luglio le prime quattro edizioni su Rai Gulp

Dal 2 luglio, tutti i giorni alle 20:40, tornano su Rai Gulp tutte le edizioni de Il Collegio. Un viaggio nel tempo che porterà gli adolescenti di oggi a vivere una realtà lontana, dove non esistono cellulari o internet, ma solo rigide regole.

Torneremo, con le prime tre edizioni, al rigore dei favolosi anni ’60 e rivivremo dunque i mitici anni ’80 dell’indimenticabile quarta stagione.

Intanto, i casting per Il Collegio 5 sono aperti e tanti ragazzi di tutta Italia si stanno iscrivendo per partecipare alle selezioni. Sarà questa un’edizione sicuramente atipica oltre che molto attesa. Molto probabilmente, infatti, il docu-reality cambierà location e si sposterà da Caprino Bergamasco a Roma, in modo da poter svolgere le registrazioni nella più totale sicurezza.

Il Collegio 5: come partecipare ai casting

Ecco come partecipare ai casting della nuova edizione, in qualità di alunno o di nuovo insegnante oppure in veste di bidello.

“Hai un figlio/a adolescente che ha bisogno di nuove sfide per imparare a conoscersi meglio, per passare più tempo con i suoi coetanei, fare pace con l’autorità e, soprattutto, per risolvere il rapporto troppo stretto con il suo telefono cellulare? Se ha dai 14 anni compiuti ai 17 anni compiuti al massimo da 6 mesi, puoi iscriverlo alle selezioni per Il Collegio 5”. Compila il form!

“Insegnare è la tua missione? Rispetto delle regole e disciplina sono indispensabili all’interno della tua classe? Il Collegio 5 cerca insegnanti di storia e geografia, inglese, musica, informatica, canto ed educazione motoria. E anche un bidello”. Compila il form!

⚠️Dal 2 luglio, tutti i giorni alle 20:40, tornano su #RaiGulp tutte le edizioni del #COLLEGIO 🏫 Un viaggio nel tempo che porterà gli adolescenti di oggi a vivere una realtà lontana, dove non esistono cellulari o internet, ma solo rigide regole. #25giugno #ULTIMORA pic.twitter.com/eV4KLxviZk — Rai Gulp (@RaiGulp) June 25, 2020