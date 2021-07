Il Collegio: Davide Vavalà e Sofia Cerio si sono lasciati

Davide Vavalà e Sofia Cerio si sono lasciati, adesso è ufficiale. Le voci sulla rottura dei due ex collegiali si rincorrono, in realtà, già da diverso tempo ma è soltanto adesso che non ci sono più dubbi.

A comunicarlo ai fan della coppia è stato proprio Davide che ha scritto un post in una storia Instagram in cui spiega ogni cosa. Ecco quali sono state le sue parole, trascritte da Novella 2000:

“Me lo state chiedendo già da tanto, ma ho preferito aspettare per dirvelo perché prima ho pensato a metabolizzare la cosa. Come avrete ormai capito tutto quello che c’è stato tra me e la Sofi è arrivato a una fine. Mi dispiace soltanto perché finalmente avevo trovato una persona in grado di completarmi e alla quale avrei dato davvero tutto me stesso. Tutto inizia e tutto finisce, e le persone purtroppo cambiano”.

Davide Vavalà e Sofia Cerio si sono lasciati, parla Sofia

Anche Sofia, a sua volta, ha confermato la fine della storia che aveva avuto inizio proprio durante Il Collegio, dove i due ragazzi avevano scoperto di avere una grande affinità che si è tramutata in un sentimento una volta finita la trasmissione.

La studentessa si è accodata al messaggio di Davide Vavalà confermando che si sono lasciati ma che non è successo nulla in particolare per determinarlo. Lei e il suo ormai ex fidanzato si sono separati non perché abbiano litigato o perché ci sia stato un tradimento da parte di uno dei due. Semplicemente lei non prova più lei stesse cose nei confronti di Davide.

La loro storia è stata molto serena e Sofia promette che vorrà sempre bene al ragazzo, anche perché (come sottolinea) si è comportato sempre bene nei suoi confronti. Cosa ne pensate di questa rottura tra i due protagonisti del Collegio 5?