Wax pubblica l’EP omonimo di debutto e incontra i fan: le date instore

Venerdì 26 maggio è escito l’EP omonimo di Wax con la 21CO, l’etichetta discografica creata lo scorso anno da Maria De Filippi, su licenza Warner Music Italy,

All’interno del progetto, disponibile su Amazon in versione autografata esclusiva, sei brani di cui quattro singoli lanciati ad Amici, un pezzo inedito e la cover live Laurea ad Honorem di Marracash.

All’interno, nello specifico, trovano spazio i singoli presentati nel programma (Anni 70, Turista per sempre, Ballerine e guantoni, scritta con Dardust e da lui prodotta, e Grazie) e infine l’inedito Storie.

A proposito del suo progetto e del relativo instore tour, il giovane artista ha dichiarato: “Un primo approccio al pubblico, per prendere confidenza io con loro e loro con me e capire se ci stiamo simpatici. È un album nel quale racconto di volermi bene e di volere bene a chi si identificherà, nel quale mi libero da tante manette. E spero di far sentire libero chi lo ascolterà.”

Ascolta qui l’EP di Wax

Le prime date instore

Lo stesso giorno in in cui vede la luce il primo disco di Wax, il progetto inizia ad essere presentato in una serie di appuntamenti instore.