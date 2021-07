Benji e Fede: le canzoni in scaletta al concerto all’Arena di Verona

Il momento del tanto atteso concerto di Benji e Fede all’Arena di Verona prima dello scioglimento probabilmente definitivo, è finalmente arrivato.

Per chi non riuscirà a partecipare fisicamente al concerto, i due artisti emiliani hanno pensato di regalare una bellissima sorpresa. Lo straordinario evento sarà anche in diretta streaming.

Benji e Fede all’Arena di Verona: le canzoni in scaletta

Il concerto si sta tenendo come previsto all’interno del calendario eventi dell’Arena di Verona di questa stagione estiva. Considerate le attuali normative, tuttavia, l’evento è stato diviso in due date e il primo live ha avuto luogo ieri, in presenza di tantissimi fan sopraggiunti nella splendida location.

Invece, proprio questa sera lunedì 12 luglio sarà possibile seguire la diretta streaming dell’ultimo concerto del duo nella suggestiva arena.

Benji e Fede ci proporranno, nel corso del loro show all’Arena di Verona, tutti i pezzi migliori della loro carriera, durata circa 5 anni, con 5 album e 5 numeri 1 e con all’attivo 17 dischi di Platino e 9 Oro.

Sarà un concerto evento che ripercorrerà la loro storia d’amicizia e il loro percorso musicale insieme, dagli esordi fino all’ultimo album, intitolato Good Vibes.

Dalla hit Dove e Quando, che ha scalato tutte le classifiche italiane, ottenendo per cinque volte la certificazione platino, alla romantica Magnifico difetto, ai brani meno recenti ma indimenticabili come Tutta d’un fiato, New York, Siamo solo noise, Moscow Mule, Tutto per una ragione, Universale e Buona fortuna, Benji e Fede riproporranno insieme ai fan i loro più grandi successi e celebreranno la musica e i momenti più belli vissuti fino a oggi.

In attesa di salire sul prestigioso palco, come sappiamo, i due artisti hanno intrapreso con successo una carriera solista.

Benjamin Mascolo ha pubblicato California, il suo primo EP. Poche settimane dopo, Fede ha rilasciato il suo primo singolo Pesche, subito diventato virale sui social come TikTok e Instagram, seguito dal brano Non è mai troppo tardi.

Federico Rossi duetta, inoltre, in una nuova versione di Movimento lento di Annalisa, uno dei tormentoni di quest’estate.