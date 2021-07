Elodie sarebbe stata scelta come nuova conduttrice delle Iene

Elodie, a quanto pare, sarà la nuova conduttrice de Le Iene. Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset, la cantante romana sarebbe stata scelta per presentare la prossima edizione del programma di Italia Uno.

A svelarlo, le informazioni esclusive in possesso da Tv Zoom che è piuttosto certo che vedremo l’artista alla conduzione, ma soltanto a partire dal prossimo gennaio. Ecco l’indiscrezione:

“Davide Parenti, deus ex machina del programma di Italia1, avrebbe da tempo un pensiero fisso, ovvero quello di avere alla conduzione del programma Elodie, più volte ospite in trasmissione. La cantante, secondo le indiscrezioni registrate da TvZoom, avrebbe accettato, ma dichiarandosi disponibile solo da gennaio, perché prima sarebbe impegnata nel suo progetto musicale. A questo punto bisogna capire se il pressing di Parenti possa farle cambiare idea, per vederla in conduzione già dall’autunno”.

Per la cantante, sempre più riconosciuta come icona di stile, non è la prima esperienza televisiva. Oltre alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, infatti, Elodie ha già affrontato la responsabilità della conduzione. Stiamo parlando, ovviamente, del suo ruolo al Festival di Sanremo 2021.

Elodie da Celebrity Hunted a Le Iene

L’artista è inoltre una delle protagoniste della seconda stagione del reality Amazon Original italiano, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo. A cercare di non farsi catturare questa volta ci sono: l’attrice e presentatrice Vanessa Incontrada, l’attore Stefano Accorsi, e appunto Elodie in coppia con la rapper M¥ss Keta, la presentatrice televisiva e radiofonica Diletta Leotta ed il cantante Achille Lauro con il produttore discografico Boss Doms.

Questa seconda stagione offrirà una nuova emozionante avventura con una narrazione innovativa, intrisa di momenti di suspense e coinvolgenti e una sana dose di leggerezza. La seconda stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è disponibile in esclusiva su Prime Video. E voi cosa ne pensate di Elodie come presentatrice a Le Iene?