Marco Mengoni – Ma stasera: audio, testo e significato

Ma stasera è una delle tracce di Materia (Terra), il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile da oggi, venerdì 3 dicembre.

Questo nuovo brano è stato scritto nel testo dallo stesso Marco con Davide Petrella mentre la musica è di Petrella, Francesco “Katoo” Catitti e Federica Abbate.

Una canzone che vuole essere una fotografia di un rapporto umano vero, complicato, ricco di contraddizioni, con i versi che si susseguono come in contrapposizione l’uno con l’altro per raccontare questa complessità.

Audio Ma stasera di Marco Mengoni

Testo Ma stasera di Marco Mengoni

Mi son sbagliato a parlarti di me

scusami che disastro

quello che provo per te sembra avorio ma invece è alabastro

ti ho scritto un libro di pagine vuote ma non ci riesco

a stare qui con te

Quel sorriso ormai è fuoco amico

schegge impazzite adesso che vuoi

guarda il cielo portami indietro

i mostri nel vetro sembriamo noi

A cosa pensi quando tiri

poco prima che mi chiami

sento tutti i tuoi respiri

li sfioro con le mani

Ma stasera corri forte ti vedo appena

e per raggiungerti dovrò lasciarti andare

e stasera la tua voce non è lontana

e prova a prendermi ma non voglio scappare

e anche se ti ho cercato come un’illusione perfetta

vengo verso di te, questa notte vorrei fosse eterna

ma stasera corri forte ti vedo appena

e per raggiungerti, per non lasciarti andare

andare via

Senza di te nei locali la notte io non mi diverto

a casa c’è sempre un sacco di gente ma sembra un deserto

tu ci hai provato a cercarmi persino negli occhi di un altro

ma resti qui con me

Quel sorriso è ormai fuoco, amico

schegge impazzite adesso che vuoi

guarda il cielo portami indietro

i mostri nel vetro sembriamo noi

a cosa pensi quando tiri

poco prima che mi chiami

sento tutti i tuoi respiri

li sfioro con le mani

Ma stasera corri forte ti vedo appena

e per raggiungerti dovrò lasciarti andare

questa sera la tua voce non è lontana

e prova a prendermi ma non voglio scappare

e anche se ti ho cercato come un’illusione perfetta

vengo verso di te, questa notte vorrei fosse eterna

ma stasera corri forte ti vedo appena

e per raggiungerti, per non lasciarti andare

andare via

Quanto mi odio quando tu mi fai sentire

come un’idea che puoi bruciare

Ma stasera corri forte ti vedo appena

per raggiungerti dovrò lasciarmi andare

e stasera la tua voce non è lontana

e prova a prendermi ma non voglio scappare

e anche se ti ho cercato come un’illusione perfetta

vengo verso di te, questa notte vorrei fosse eterna

ma stasera corri forte ti vedo appena

e per raggiungerti, per non lasciarti andare

andare via

andare via

andare via