Il Collegio 5: delle nuove foto mostrano chi sono i Sorveglianti

Continuano le anticipazioni e le indiscrezioni su Il Collegio 5 che riguardano principalmente il cast che compone il personale. Sappiamo ormai da tempo che una delle novità di questa edizione è la presenza di un bidello. Quest’ultimo, però, non dovrebbe sostituire le due figure tanto temute nonché divenute centrali per il docu-reality, quelle dei due sorveglianti.

Nel primo video diffuso online sull’entrata dei nuovi studenti nel convitto, infatti, si vedono i due che accolgono i ragazzi con la rituale apertura del cancello. Ma di chi si tratta? Nella donna non risulta difficile riconoscere Lucia Gravante mentre la figura maschile appare meno nitida.

Da queste prime immagini, è evidente che non si tratta di Piero Maggiò ma forse di Luigi Ferrari che ha partecipato alla prima e alla seconda edizione. Una figura più alta e snella, in effetti, affianca quella che ha tutta la parvenza dell’attrice.

Ebbene, le nuove foto diffuse online e riportate da Ilcollegio5rai_ dimostrano ora che non si tratta di Luigi Ferrari ma di una persona che non ha mai fatto parte del cast. Molto probabilmente, dunque, avremo un nuovo sorvegliante anche se non è ancora da escludere del tutto che si tratti del bidello. Confermata è invece, come speravamo, l’apprezzatissima Lucia Gravante.

Nella seconda foto qui sotto, inoltre, vediamo i nuovi collegiali affacciati al balcone del convitto. Purtroppo, però, l’immagine non rivela com’è esattamente la nuova divisa degli alunni, visto che al momento dello scatto i ragazzi non indossano la giacca e non è possibile distinguere il colore della loro cravatta.