Il Collegio 5: ecco in quale anno esatto sarà ambientato

Il docu-reality più amato dai giovanissimi sta per tornare su Rai 2. Ora possiamo dirvi con certezza in quale anno esatto verrà ambientato Il Collegio 5.





Come anticipato, l’epoca della nuova edizione sarà successiva al 1982, anno in cui è stata ambientata la quarta e amatissima stagione. Questo perché tra le materie che saranno oggetto di studio per i nuovi alunni troveremo anche l’informatica, disciplina che nelle scuole italiane è stata introdotta soltanto a partire dagli anni ’80. Non si tratterà del 1983, però, in quanto ci sarà un salto temporale di un decennio che ci catapulterà direttamente negli anni ’90.

Il viaggio nel tempo con Il Collegio 5 ci porterà dunque nel 1992, come annunciato ufficialmente poco fa. Oltre all’ambientazione abbiamo anche una data ufficiale per l’inizio della messa in onda. Si tratta di martedì 27 ottobre, alle 21:20, su Rai 2.

Non resta che scoprire il cast del personale al completo che quest’anno prevede anche un misterioso bidello oltre al preparato corpo docente, all’integerrimo Preside e agli immancabili quanto temuti Sorveglianti.

Si tratterà senza dubbio di un’edizione diversa dalle altre, date le misure di sicurezza che dovranno essere rigorosamente messe a punto a causa dell’emergenza sanitaria. Resta, intanto, non ancora confermata per Il Collegio 5 la nuova collocazione ad Anagni (in provincia di Frosinone) al Convitto Margherita, come tutte le indiscrezioni più recenti riferiscono, al posto del Convitto Celana di Caprino Bergamasco. Ecco l’annuncio ufficiale della data di inizio del programma:

UFFICIALE! IL COLLEGIO 5 SARÀ AMBIENTATO NEL 1992 E INIZIERÀ MARTEDÌ 27 OTTOBRE ALLE 21:20 SU RAI2! pic.twitter.com/pGfhzjTz5d — Rai Collegio (@RCollegio) July 16, 2020