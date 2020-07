The New Mutants: disponibile il panel con il cast e non solo!

Il panel del [email protected] dedicato a The New Mutants con il regista e sceneggiatore Josh Boone e le star del film, tra cui Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga e il disegnatore Bill Sienkiewicz, è ora disponibile. Nel panel di 30 minuti viene proposto agli spettatori anche uno sguardo esclusivo alla sequenza di apertura del thriller originale, con più di una sfumatura inconfondibilmente horror. A moderare il panel troviamo Ira Madison III. Da oggi sono disponibili anche le emoji Twitter dei personaggi, i poster ispirati dai fan e un poster speciale disegnato da Sienkiewicz, artista conosciuto per aver disegnato la graphic novel dei Nuovi mutanti nel 1984.

THE NEW MUTANTS: LA TRAMA

The New Mutants è presentato da Twentieth Century Studios in associazione con Marvel Entertainment. Il film, ispirato all’universo mutante Marvel, è un thriller con sfumature horror. La storia si svolge all’interno di un ospedale isolato, in cui sono ricoverati alcuni giovanissimi ragazzi dotati di abilità innate, caratteristica che li rende, di conseguenza, degli homini superior. Quando inizieranno ad avere luogo degli strani eventi, i ragazzi, che hanno sviluppato nuove abilità, dovranno affrontare non poche difficoltà mentre cercheranno di fuggire dalla struttura. Nel frattempo, la loro amicizia sarà messa a dura prova.

IL CAST

The New Mutants è diretto da Josh Boone e scritto da quest’ultimo e Knate Lee. Il cast del film vede i nomi di Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga. The New Mutants è prodotto da Simon Kinberg, p.g.a., Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner. I produttori esecutivi sono Michele Imperato Stabile e il compianto Stan Lee, creatore dei principali personaggi caratterizzanti l’universo Marvel. Il film in questione dovrebbe essere l’ultimo sui mutanti al di fuori del Marvel Cinematic Universe. Nel futuro prossimo potremo vedere al cinema X-Men e Fantastici 4 collaborare con gli Avengers, speriamo bene!

Per aggiornamenti su The New Mutants e altri film in uscita continuate a seguirci!