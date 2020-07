Un mistero aleggia su Il Collegio 5, ancora prima che la messa in onda abbia avuto inizio. Chi sono i nuovi collegiali, ovviamente, per ora non ci è dato saperlo. Mentre sul cast che compone il personale si possono fare delle ipotesi. Ad esempio sui sorveglianti. Sappiamo, infatti, che ci sarà un bidello che però non sostituirà le due figure tanto temute nonché centrali per il docu-reality.

Nell’ormai famoso video diffuso online sull’entrata dei nuovi studenti nel convitto, infatti, si vedono i due sorveglianti che accolgono i ragazzi con la rituale apertura del cancello. Ma di chi si tratta? Nella donna non risulta difficile riconoscere Lucia Gravante mentre la figura maschile è meno nitida. Quasi certamente non si tratta di Piero Maggio come per l’ultima edizione ma di Luigi Ferrante che ha partecipato alla seconda edizione. Una figura alta e snella, in effetti, affianca quella che ha tutta la parvenza dell’attrice.

Oltretutto, Lucia Gravante, durante la quarantena si è rivelata una vera sorpresa. Dopo le sue dirette con il cast del docu-reality che ci hanno tenuto compagnia, ha deciso di lanciarsi anche su TikTok.

Lei che nel programma appare sempre severissima ed impeccabile nella vita reale è al contrario una donna accomodante e piena di umorismo. Da qualche mese la troviamo sui social e sulla sua pagina Instagram realizza tanti video divertenti e il suo numero di follower cresce sempre di più.

I fan de Il Collegio che nel frattempo hanno iniziato a seguirla hanno temuto che fosse stata sostituita e questo per via delle ultime foto da lei pubblicate. Nei post, Lucia non sembrava affatto coinvolta nelle registrazioni già iniziate. L’ultima foto, però, lascia almeno sperare che si trovi effettivamente sul set del programma e di preciso nel grande parco della struttura.