Il Collegio è recitato? Maggy Gioia difende il reality

Maggy Gioia è stata una delle alunne de Il Collegio e ha avuto una diretta Instagram piuttosto accesa con un fan del docu-reality. Il ragazzo in questione le ha chiesto perché la studentessa difenda ancora, dopo tanti mesi dalla sua partecipazione, l’autenticità del programma.

Maggy, infatti, ha ribadito in più di un’occasione che Il Collegio non è assolutamente recitato. Cosa che una piccola parte del pubblico ritiene oppure sospetta. Dal canto suo, il giovane sostiene di aver percepito, durante le puntate, le direttive di un cameraman che dice ai ragazzi cosa fare e come comportarsi.

“Il Collegio non è recitato, diventa tu collegiale e poi saprai rispondere alla tua domanda“, ribadisce la ragazza. La questione non è l’unico motivo di dibattito per l’ex alunna del Convitto di Celana. Il suo interlocutore, in effetti, è sicuro che la sua posizione non è veritiera ed è dettata solo dal fatto che è diventata famosa proprio grazie al programma.

A questo punto, però, Maggy sembra perdere la pazienza. L’aggettivo famosa non le si addice proprio! Secondo lei, merita la notorietà solo chi crea qualcosa di utile, ad esempio un medico che scopre la cura per una malattia, oppure si distingue per un talento particolare, come ad esempio un cantante. La fama non può essere determinata solo dal numero di follower e lei, pur avendone relativamente molti, non aspira a fare di certo l’influencer.

La ragazza, come ricorderete, anche durante la sua partecipazione a Il Collegio ha dato prova di avere un bel caratterino. Questo perché Maggy non è solo un’adolescente molto studiosa ma è anche capace di far valere le suo idee e il suo punto di vista. E ciò la porta a scontrarsi con i suoi coetanei e a combattere contro gli stereotipi e i comportamenti superficiali.