Cursed: Data di uscita e trailer della serie con Katherine Langford!

Circa un mese fa vi avevamo mostrato le prime immagini di Cursed, una nuova serie Netflix (scoprile qui). La protagonista di questa rivisitazione della storia di Re Artù è Katherine Langford (nota per Tredici). Oggi abbiamo la data di uscita e il primo teaser trailer ufficiale! Ecco qualche dettaglio

Cursed sarà disponibile su Netflix a partire da venerdì 17 luglio e conterà 10 episodi. La serie ci porterà ad addentrarci nel mito di Artù attraverso gli occhi di Nimue, un’eroina adolescente con un dono misterioso destinata a diventare la potente (e tragica) Dama del Lago. Dopo la morte della madre, la ragazza si unisce al giovane mercenario Artù per trovare Merlino e consegnare un’antica spada. Durante il viaggio, Nimue diventerà un simbolo di coraggio e ribellione. Cursed diventa così una storia di formazione con temi sempre attuali come la distruzione della natura, il terrore religioso, la guerra e il coraggio di ribellarsi.

Nel cast di questa nuova serie fantsy troviamo: Devon Terrell (Barry), Gustaf Skarsgård (Westworld, Vikings), Peter Mullan (Ozark), Lily Newmark (Temple, Sex Education), Shalom Brune-Franklin (The State, Our Girl), Daniel Sharman (Fear the Walking Dead, Medici), Sebastian Armesto (Poldark, Broadchurch), Emily Coates (Flack), Catherine Walker (Versailles) e Billy Jenkins (The Crown, Holmes & Watson, Humans). Nel trailer capiamo che la caccia alla stregoneria sarà tra i temi centrali. Una domanda che ribalta la leggenda: Se la spada scegliesse una regina o non re Artù?

Ecco il teaser trailer ufficiale di Cursed rilasciato da Netflix:

CURSED con Katherine Langford | Teaser ufficiale | Netflix

