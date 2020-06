I BTS hanno ottenuto un altro, straordinario record! Lo scorso 12 giugno, infatti, come ricorderete, si è tenuto il Bang Bang Con, il grande evento live in diretta streaming. Un evento che ha segnato una nuova importantissima tappa nella storia personale del gruppo.

Il concerto è stato seguito da oltre 750 mila persone in tutto il mondo, con un guadagno totale di oltre 20 milioni di dollari. Un primato assoluto per un live di questo tipo e un momento molto importante non soltanto per la storia dei BTS ma anche per la musica in generale.

Il Bang Bang Con 2020, infatti, organizzato per celebrare il 7o anniversario del gruppo, rappresenta in un certo senso l’inizio di un “nuovo corso”. Alla luce dell’emergenza sanitaria, infatti, il concerto ha dimostrato come anche i live non in presenza possano generare grandi profitti.

Il successo, ovviamente, è arrivato anche grazie e soprattutto all’incredibile affetto dei fan dell’Army. I membri del fan club dei BTS hanno infatti accettato di pagare i tagliandi al prezzo di 35 dollari, aumentando fra l’altro di oltre 10.000 unità.

Qui sotto potete recuperare il video live integrale del Bang Bang Con 2020 dei BTS!

Full BTS Bang Bang Con The Live 2020 Eng sub

Watch this video on YouTube

Un risultato a dir poco straordinario per i ragazzi, che proseguono la loro scalata verso il successo ormai planetario.

A breve, vi ricordiamo, i BTS pubblicheranno il loro nuovo disco per il mercato giapponese. Il nuovo album arriva dopo la pubblicazione lo scorso febbraio del disco coreano “MAP OF THE SOUL : 7” che ha raggiunto la vetta sia della Billboard 200 americana (4° n.1 in USA) che la vetta della Official Albums Chart inglese. L’album ha venduto la cifra sorprendente di 4.17 milioni di copie.

Il titolo dell’album racconta il viaggio di questi 7 anni di BTS dal loro esordio nel giugno 2013 ad oggi. Un viaggio che ha permesso ai ragazzi di passare attraverso gioia, successo, disagi e sfide, un viaggio che non avrà mai fine.

Nel disco saranno presenti due nuove canzoni in giapponese: Stay gold, colonna sonora della serie TV giapponese Rasen no Meikyuu -DNA Kagaku Sousa che si fa portatrice di un messaggio importante (il mondo può non essere pieno di cose belle ma per favore non smettere di brillare) e il brano Your eyes tell, una canzone coscritta insieme a JungKook.