Il cavaliere dei sette regni: terminate le riprese terminate le riprese del nuovo spin-off di il trono di spade

Sono già finite le riprese della nuova serie spin-off di Il trono d spade. Vi raccontiamo quando potrebbe arrivare e quello che ci ha anticipato Martin su Il cavaliere dei sette regni, il nuovo show di GOT.

Tutto quello che dovete sapere su Il cavaliere dei sette regni

Dopo 4 mesi di riprese in quel di Belfast la produzione di Il cavaliere dei sette regni è ufficialmente terminata. La serie tv ha concluso le sue riprese, ma vi ricordiamo che mancano sempre i consueti reshoot. Gli episodi saranno 6, i personaggi saranno di meno rispetto a quelli di House of the Dragon e non ci saranno draghi all’interno della nuova serie di Game of Thrones quindi a nostro avviso lo show non tarderà ad approdare sugli schermi di HBO.

Ma quando debutterà Il cavaliere dei sette regni? Martin diversai mesi fa potrebbe averci spoilerato il periodo d’uscita della serie. L’autore disse “a febbraio 2025” e chi scrive crede che sia un periodo fattibile ma forse risulterebbe più propizio collocare lo show verso primavera o comunque nella prima metà dell’anno.

George R.R. Martin, però, non si è litato a spoilerarci il periodo d’uscita della serie ma ci ha anche anticipato il suo parere. A luglio l’autore si è recato sul set ed a quanto pare quello che ha visto gli e piaciuto parecchio. Ha espressamente ammesso che ha amato le scene che ha potuto vedere, il cast è di livello e Dunk ed Egg sembrano usciti dalle pagine del suo libo. Si è complimentato con la showrunner Ira Parker ed ha ammesso che ha fatto un grande lavoro.

Ma di cosa parlerà Il cavaliere dei sette regni? La storia è basta su tre novelle contenute nel breve romanzo Il cavaliere dei sette regni che segue le avventure di Dunk, un cavaliere errante; ed Egg, il futuro re Aegon V della casa Targaryen. I fatti si svolgono nel continente di Westeros, circa 100 anni prima degli avvenimenti narrati nel romanzo Il gioco del trono. Potremo quindi assistere ad una serie a trama per lo più verticale con uno sviluppo dei personaggi ed una conclusione in una sola stagione.

Il cavaliere dei sette regni sarà un ottimo adattamento? Forse è un po’ presto per sbilanciarsi ma le premesse sono molto buone. Ci aspettiamo entro fine anno un primo teaser trailer. A voi ispira la serie?

La serie tv approderà in Italia in esclusiva su Sky ed in streaming solo su Now.

Potrebbe interessarvi anche: