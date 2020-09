Il trono di spade: In arrivo il cofanetto Deluxe Steelbook Limited Edition

Il trono di spade è stato un fenomeno mondiale negli ultimi anni (scopri alcuni record qui). L’ultima stagione ha fatto un poì’ discutere e non tutti hanno apprezzato il finale. In ogni caso è una di quelle serie che probabilmente vanno riviste più volte. In molti avranno già i dvd ma per chi volesse un cofanetto speciale è in arrivo una sorpresa. Ecco i dettagli sul nuovo cofanetto in limited edition in arrivo a novembre

A partire dal 12 novembre, per la prima volta in assoluto, l’intera serie tv sarà disponibile in una spettacolare ed esclusiva versione. Un’edizione limitata chiamata Il trono di spade: DELUXE STEELBOOK LIMITED EDITION in 4K Ultra HD Blu-rayTM, di Warner Bros. Home Entertainment. Il cofanetto comprenderà tutti i 73 episodi con oltre 15 ore di contenuti extra. Le otto epiche stagioni saranno proposte in singoli steelbook contenuti in uno straordinario cofanetto di metallo, disponibile ad un prezzo consigliato di 249,99 euro.

Siamo entusiasti di offrire ai fan di Game of thrones un’esperienza in home video degna di questa serie rivoluzionaria, ha dichiarato Rosemary Markson (Vice Presidente Senior, Television Marketing della WBHE). Per la prima volta in assoluto e non disponibile altrove, gli appassionati e i collezionisti potranno godersi ogni straordinario momento di questo iconico programma in uno strabiliante 4K Ultra HD con Dolby Vision HDR.

I contenuti extra comprendono la Reunion Special ovvero l’incontro in due parti tra i membri del cast passato e del presente. Un progetto girato dal vivo a Belfast e disponibile esclusivamente in queste raccolte. In questo Speciale ci sono inoltre dei segmenti dedicati alle casate Lannister, Stark e Targaryen che si concludono con i principali attori che condividono le loro riflessioni finali. C’è poi il documentario Game of thrones the last watch (leggi la recensione) e commenti audio, scene eliminate o estese, speciali ‘dietro le quinte’ di tutte le 8 stagioni.