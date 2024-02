Aegon il conquistatore sarà il protagonista del prossimo spin-off di Il Trono di spade

Un’altra serie spin-off di Game of Thrones è in arrivo e parlerà finalmente della conquista di Westeros. Dopo House of the Dragon e Il cavaliere dei sette regni HBO ha iniziato i lavori di scrittura in merito ad un nuovo progetto spin-off di GOT ed è uno di quelli più desiderati dai fan di Martin. Finalmente HBO si è decisa a trasformare in salsa live action la storia della conquista di Aegon. Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova serie di Il trono di spade.

Aegon il conquistatore e la nuova serie spin-off di Il Trono di spade

HBO sta collaborando con Mattson Tomlin, uno sceneggiatore molto richiesto che ha lavorato non accreditato su The Batman di Matt Reeve e sta co-scrivendo il suo prossimo sequel The Batman Part II, ma ha anche scritto l’adattamento del fumetto d’azione di Keanu Reeves BRZRKR e una serie animata di Terminator che sta anche presentando per Netflix.

La conquista di Aegon sarebbe fondamentalmente un prequel diretto del fortunato House of the Dragon, che andrebbe a raccontare la storia della sanguinosa e brutale conquista di Westeros da parte dei Targaryen. La storia segue l’invasore Aegon Targaryen, che conquistò il continente di Westeros con le sue mogli sorelle, Rhaenys e Visenya, e i loro draghi. Aegon unificò con successo sei dei Sette Regni in soli due anni, con solo Dorne in grado di resistere con successo.

Una fonte vicina a HBO ha descritto il progetto come un approccio di “ritorno alle origini” all’epico universo fantasy di George R.R. Martin. HBO al momento non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Siamo ancora alle primissime fasi di scrittura quindi l’idea c’è ma prima di essere sicuri di vedere la serie sul piccolo schermo dovremmo attendere almeno un annetto. Tutto però lascia sperare per il meglio.

Vi ricordiamo che la seconda stagione di House of the Dragon è in arrivo nell’estate del 2024 solo su Sky e NOW.

