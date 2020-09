Game of Thrones: è morta Diana Rigg, Olenna Tyrell nella serie HBO

Oggi è un giorno triste per il mondo della recitazione e per il pubblico di Game of thrones. Infatti, è morta a 82 l’attrice Diana Rigg che nella serie HBO aveva dato il volto alla fiera lady Olenna Tyrell.

Diana Rigg aveva recitato nel 1969 in Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà nel ruolo di Tracy, moglie di James Bond. Negli anni ’60 uno dei suoi primi ruoli importanti nella serie spy The Avengers. L’attrice era nata a Doncaster, in Inghilterra, nel 1938 e il suo agente ha affermato che si è spenta nella mattina di oggi, 10 settembre.

La figlia, Rachael Stirling, ha detto a AP News che la madre è morta di cancro. Stando ad alcune indiscrezione, la malattia le era stata diagnosticata lo scorso marzo. Ha trascorso le ultime settimane molto serenamente, ha raccontato la figlia. Ultimamente le piaceva riflettere sulla sua vita straordinaria, piena d’amore, risate e un profondo orgoglio per la sua professione. Sentirò moltissimo la sua mancanza.

Ecco alcuni dei saluti su Twitter alla Lady Olenna de Il trono di spade:

Be a dragon.

The realm will always remember Diana Rigg. — Game of Thrones (@GameOfThrones) September 10, 2020

Nessuno avrebbe potuto interpretare Olenna in modo così magistrale come ha fatto lei ❤️🌹#DianaRigg pic.twitter.com/6ysv5XK4Gk — Arya ♐ (@arawynshope) September 10, 2020

Diana Rigg è morta ma Olenna Tyrell non morirà mai, ti ricorderemo sempre così “Tell Cersei. I want her to know it was me”⚔️💔#DianaRigg pic.twitter.com/HTubHXHX0D — ʙᴇᴄᴄᴀ🦋 (@_chewbecca____) September 10, 2020