Game of Thrones: In arrivo una linea di gioielli ispirata alla serie

Game of Thrones è tra le serie più amate degli ultimi anni. Ha ispirato giochi, vestiti e tra i nuovi gadget in arrivo da collezionare troviamo anche una collezione di gioielli. Ecco qualche idea regalo per i vostri amici fan de Il trono di spade

La collezione ha alla spalle la produzione dell’azienda italiana Partners, in collaborazione con Warner Bros Consumer Products e propone bracciali, anelli, collane e orecchini. Il punto di partenza lo troviamo nelle casate principali. Infatti, la collezione “Targaryen” vive nell’intensità dell’oro rosa, che rappresenta il potere bifronte del fuoco, simbolo di forza ma anche di distruzione. Al contrario, la collezione “Stark”, fredda ed elegante, trae ispirazione dai territori desolati e ghiacciati del Nord. Infine, i gioielli firmati “Lannister” mostrano forza, potenza e opulenza.

Siamo stati catturati da Game of Thrones – racconta Roberta Giovine, CEO di Partners. Come molti fan ci siamo identificati con i vari personaggi. Il passaggio alla creazione di una collezione per ognuno di loro è stato immediato. Caratterizzazioni forti, ambienti fantastici ricchi di emozioni che si prestano perfettamente ad un gioiello.

La creazione della collezione GOT Jewels ha seguito un percorso filologico molto rispettoso dei valori e dei contenuti della serie, producendo un risultato di altissimo livello in termini di qualità e aderenza ai temi profondi de Il Trono di Spade. Nella creazione della collezione , conclude Roberta Giovine, abbiamo messo tutta la nostra esperienza e passione. Tuttavia, però alla fine ognuno di noi è il creatore del gioiello che è la nostra vita. Siamo gli artigiani che forgiano, trasformano e impreziosiscono tutto ciò che facciamo nella nostra vita.

