I 10 album più belli del 2020: la classifica di Ginger Generation

Ci accingiamo a dire finalmente addio a questo terribile 2020. Un anno di sofferenza, di solitudine ma anche (per fortuna) di grande musica. Molte canzoni ci hanno accompagnato in questo lungo e tortuoso percorso, dando vita a progetti discografici intriganti e molto interessanti. E in alcuni casi dei veri e propri capolavori! Ecco dunque la classifica dei 10 album più belli del 2020 secondo la redazione di Ginger Generation!

I 10 album più belli del 2020: ecco la nostra classifica

10. Chromatica – Lady Gaga





9. Evermore – Taylor Swift





8. Walls – Louis Tomlinson





7. Heartbreak Weather – Niall Horan





6. The Album – Blackpink





5. Wonder – Shawn Mendes





4. Map of the soul 7 – BTS

La top 3





3. Folklore – Taylor Swift

Taylor Swift, come fu per il Decamerone di Boccaccio, fugge nei boschi e si isola con alcuni dei più grandi produttori e songwriters in circolazione per dare vita ad un piccolo capolavoro. Folklore è il suono della pioggia che cade, dell’inverno che avanza, delle stagioni che cambiano. Folklore è manifestazione artistica dell’immenso talento lirico di Taylor, qui ispirata più che mai.

2. Future Nostalgia – Dua Lipa

Dua Lipa ha tirato fuori il suo capolavoro pop. Ancor più del suo disco d’esordio, Future Nostalgia è un mix a dir poco irresitibile di sound (diviso fra gli omaggi anni ’80 e ’90) ed è carico, carichissimo di hit. Un album praticamente perfetto, che si meriterebbe più di qualche Grammy.

1 . Fine Line – Harry Styles

Clicca qui per comprare Fine Line di Harry Styles!