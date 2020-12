Quali sono state le 10 canzoni più belle del 2020? Scopritelo insieme alla redazione di Ginger Generation!

Il 2020 è stato indubbiamente un anno difficile, probabilmente il più difficile che chiunque di noi abbia mai vissuto. Per superarlo è stato necessario una forte dose di autocontrollo e anche tanta musica. La musica ci ha accompagnati nei momenti più duri, quelli che ci sembravano insormontabili.

Ecco che all’improvviso torna il ricordo delle canzoni sui balconi e di quei pochi concerti che in questa estate così strana siamo riusciti a goderci, rigorosamente all’aperto.

Il 2020, comunque, sia, ci ha regalato tante, tantissime belle canzoni. I nostri idoli si sono impegnati davvero molto per ridarci, seppur per pochi minuti, il sorriso. E le uscite discografiche non sono certo mancate!

Ecco dunque la nostra speciale selezione di tutte le canzoni più belle del 2020!

Le 10 canzoni più belle del 2020: la classifica di Ginger Generation

10. Chega – Gaia

Gaia - Chega (Official Video)

9. Wonder – Shawn Mendes

Shawn Mendes - Wonder

8. Lonely – Justin Bieber e Benny Blanco

Justin Bieber & benny blanco - Lonely (Official Music Video)

7. Rain on me – Lady Gaga e Ariana Grande

Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me (Official Music Video)

6. Don’t start now – Dua Lipa

Dua Lipa - Don't Start Now (Official Music Video)

5. Midnight Sky – Miley Cyrus

Miley Cyrus - Midnight Sky (Official Video)

4. Fai rumore – Diodato

Diodato - Fai Rumore (Video Ufficiale) [Sanremo 2020]

Top 3

3. Exile – Taylor Swift feat. Bon Iver

Taylor Swift feat. Bon Iver





Taylor Swift si perde in mezzo ai boschi, in isolamento in piena pandemia, e tira fuori insieme ad un team di producer l’album più intimo della sua carriera. Exile è un piccolo gioiello.

2. Blinding Lights – The Weeknd

Blinding Lights – The Weeknd





The Weeknd - Blinding Lights (Official Music Video)

Abel Tesfaye è l’asso pigliatutto del 2020. The Weeknd è senza ombra di dubbio l’artista dell’anno e questo pezzo, dal sapore vagamente anni ’80, ne è la conferma. Se vi ricordate cosa era riuscito a combinare agli MTV VMA 2020 sapete di cosa stiamo parlando!

1 . Dynamite – BTS

Dynamite – BTS





Ad agosto, i BTS hanno rivoluzionato il loro universo con un brano funky che è stato tutto quello di cui sentivamo il bisogno in un periodo così buio. Dynamite è un brano estremamente catchy e motivazionale, una canzone perfetta per qualunque jingle e soprattutto il primo step dei BTS verso brani interamente anglofoni. Un brano che ci invita a non mollare mai e a credere in noi stessi, perché siamo dinamite pura! Ed è per questo che, secondo noi, merita di essere incoronata come canzone più bella del 2020!