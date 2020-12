Ecco il video e il significato di 7 + 3, il nuovo singolo che è stato rilasciato oggi da Ultimo. Si tratta di un omaggio alla figura materna, importante punto di riferimento per l’artista.

Video e significato di 7+3 di Ultimo

“7+3 è una poesia, un regalo di Natale da parte di Niccolò alla mamma, che diventa un dono speciale di Ultimo al suo pubblico. 7+3 è la celebrazione delle madri in un anno difficile in cui molte di loro saranno lontane dai propri figli, anche nel periodo natalizio, dove la distanza si può colmare con parole e pensieri di affetto”.

La canzone è accompagnata dal videoclip, diretto da YouNuts!, dove Niccolò è immerso in un’atmosfera intima che si sposa alla perfezione con la dolcezza del brano. Un vero e proprio abbraccio tramutato in musica, dedicato a tutte le mamme.

ULTIMO - 7+3

Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, è il cantautore dei record.

Nato a Roma nel 1996, ha studiato presso il Conservatorio di Santa Cecilia e a soli 24 anni, con già tre album all’attivo, ha collezionato 37 dischi di platino e 17 dischi d’oro. È il più giovane artista italiano di sempre a esibirsi negli stadi. Il tour, che partirà il 4 giugno 2021 e si chiuderà con un concerto evento al Circo Massimo il 18 luglio 2021. È l’unico artista italiano vivente ad avere avuto tre album in contemporanea nella top 10 della classifica settimanale Top of the Music Fimi/ Gfk.

Ultimo è stato nominato Ambasciatore Unicef e nel 2020 ha preso parte a una missione in Mali, dove ha dato il suo sostegno contro la malnutrizione e a favore di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico-sanitari. Parte dell’incasso del tour negli stadi sarà destinato alla realizzazione di questi progetti.

Nel 2020 il cantante di San Basilio ha fondato Ultimo Records, etichetta discografica che segue tutte le prossime produzioni del cantautore. La prima uscita è stato 22 settembre, già certificata disco di platino.