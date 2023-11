Joika – A un passo dal sogno: al cinema la vera storia di Joy Womack

Joika – A un passo dal sogno porta al cinema la storia di Joy Womack, classe 1994, e prima ballerina a essersi diplomata alla prestigiosa quanto durissima Accademia del Bolshoi. Il film, diretto da James Napier Robertson e interpretato da Talia Ryder nei panni della protagonista, arriverà in sala dal 2 novembre distribuito da Eagle Pictures.

Chi è Joy Womack

Il grande pubblico potrebbe non conoscerla, eppure tra i ballerini il nome di Joy Womack è ben noto. Nata a Beverly Hills ma cresciuta in Texas, Joy ha studiato balletto russo sin da piccola per poi trasferirsi a Mosca dopo essere stata ammessa alla storica Accademia del Bolshoi. Un salto enorme, soprattutto per un’adolescente che si ritrova in un paese straniero lontano da ogni tipo di affetto.

Joy però abbraccia il rigore dell’istituzione che l’ha accolta, arrivando addirittura a ballare con un osso rotto, e diventando famosa per aver unito la precisione russa con la passione che contraddistingue gli americani. Dopo aver ballato in Russia per tanti anni, sia al Bolshoi che al Cremlino, attualmente Joy si trova a Parigi dove balla presso l’Opéra.

A proposito del film

Sebbene in modo romanzato, Joika – A un passo dal sogno racconta l’esperienza di Joy a Mosca focalizzandosi sul rapporto d’amore e odio con la sua insegnante Tatiyana Volkova (interpretata da Diane Kruger) la quale fa di tutto per metterla alla prova, sia fisicamente che psicologicamente, anche con metodi poco ortodossi.

Un’abnegazione praticamente totale alla danza e che, grazie all’interpretazione di Talia Ryder, possiamo osservare dal suo lato più complesso e doloroso. Ma soprattutto Joika è una storia vera di passione, sacrificio, rivalità e determinazione. Durante questo viaggio alla scoperta di sé stessa, Joy capirà cosa è disposta a sacrificare per realizzare il proprio sogno.

La trama del film

Joika è l’appassionante storia vera di Joy Womack l’unica Americana riuscita ad entrare nell’elitario e competitivo mondo del Balletto del Bolshoi in Russia. Dopo essere stata ammessa nell’Accademia di Balletto del Bolshoi, la quindicenne Joy Womack, una promettente e talentuosa ballerina si trasferisce dal Texas a Mosca con l’ambizioso obiettivo diventare la prima ballerina della prestigiosa Compagnia del Bolshoi.

Joy si allena sotto la guida della leggendaria insegnante Tatiyana Volkova in un contesto dove la competizione è estrema e feroce e la stessa Volkova esige un impegno immenso dai suoi studenti. Joy compie sacrifici sempre più estremi per non arrendersi: una radicale perdita di peso, una routine di allenamento ossessiva e un matrimonio di convenienza con un uomo russo per ottenere il visto di ammissione al Bolshoi. Dopo essere stata ripudiata dalla sua famiglia americana, Joy riesce a diplomarsi all’Accademia del Bolshoi, Ma per raggiungere il suo sogno e diventare prima ballerina, dovrà sacrificare molto di più di quanto possa immaginare.