Olivia Rodrigo: chi è Louis Partridge, il nuovo presunto fidanzato

È giunto il momento di saperne di più riguardo Olivia Rodrigo e Louis Partridge. Secondo un articolo di The Sun, si tratta del ragazzo che la cantante starebbe frequentando, dopo la fine della storia con Zack Bia.

Secondo quanto riferito alla rivista da una fonte anonima, lo scorso ottobre, la cantautrice si sarebbe persino recata in Inghilterra per trascorrere del tempo con lui.

“Olivia è volata a Londra con il suo migliore amico, il cantante Conan Gray, ma è venuta a trovare Louis. Si sono incontrati tramite amici in comune all’inizio dell’anno e si sono scambiati messaggi per un bel po’. Ha trascorso alcuni giorni nella capitale uscendo con tutti loro, ma è stato Louis la persona da cui è stata inseparabile. Sono usciti per cene e serate fuori. Sono andati insieme in un club venerdì sera ed erano molto in sintonia. È davvero dolce vederla felice”.

Chi è Louis Partridge

Nel caso in cui non lo sapessi, è un attore britannico nato nel 2003 e potresti averlo già visto se hai guardato un film Netflix con Millie Bobby Brown. Louis ha interpretato, infatti, il personaggio di Lord Tewkesbury in Enola Holmes.

Il ventenne ha ricoperto il ruolo mentre andava ancora a scuola e in una recente intervista ha confessato che il processo di audizione è stato piuttosto estenuante.

Il giovane ha interpretato, inoltre, il bassista dei Sex Pistols, Sid Vicious nella miniserie FX Pistol e Piero de’ Medici nella serie I Medici.

Ma non è tutto, perché ha appena recitato in una campagna Prada. Curiosità: a quanto pare, Louis è ossessionato dalla musica e dallo skateboard, ama fare shopping del quartiere londinese Soho ed è un fan del concept store Dover Street Market.

Insomma, Olivia Rodrigo e Louis Partridge potrebbero essere perfetti l’uno per l’altra. E voi cosa ne pensate?