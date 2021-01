C’è una pletora di nostalgici che non vede l’ora di rivedere in azione le ragazze più fashion di New York. Stiamo ovviamente parlando delle protagoniste di Sex & the City, pronte a tornare molto presto con un atteso remake in onda su HBO.





C’è però un, diciamo così, problema. Il remake di Sex & The City potrà vantare un cast orfano di un’attrice amatissima dai fan della serie: stiamo parlando di Kim Catrall. L’indimenticabile Samantha Jones, PR spregiudicata e un po’ ninfomane, non parteciperà a questa reunion.

Com’è ovvio, sono in molti ad avere pensato che fra la protagonista Sarah Jessica Parker e Kim non scorresse buon sangue. La verità sarebbe un’altra. Come vi avevamo raccontato in questa occasione su Ginger Generation, l’interprete di Carrie Bradshaw ha commentato a riguardo:

No, non è vero che non mi piace come persona. Non l’ho mai detto (di odiarla, ndr). Non lo farei mai. Samantha non farà parte di questa storia ma farà sempre parte di noi. Non importa dove saremo o cosa faremo.

Resta però ora da sciogliere un altro dubbio. Il gruppo di amiche composto da Carrie, Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon) troverà la sua nuova Samantha oppure no?

Sarah Jessica Parker commenta l’assenza di Samantha Jones nel remake di Sex & The City

Intervistata da Adam Glyn, l’attrice che nella serie interpreta Carrie ha negato che la produzione abbia intenzione di trovare una sostituta per Samantha.

Non stiamo cercando un quarto personaggio, ci basta New York City come quarto personaggio. Sono felice che siano in arrivo nuovi personaggi, in ogni caso.

Ecco il video dell’intervista a Sarah Jessica Parker:

Sarah Jessica Parker talks Sex and the City re-boot on the streets of NYC

Le riprese del remake di Sex & The City non sono ancora entrate a pieno regime, ma inizieranno molto presto. Di certo la situazione pandemica non aiuta.