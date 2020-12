Aggiornamenti concerti in Italia Louis Tomlinson nel 2021: abbiamo importanti notizie da darvi sui prossimi live di Louis nel nostro paese per il prossimo anno. E non sono necessariamente tutte positive purtroppo!

L’emergenza sanitaria che, nonostante l’arrivo dei vaccini, stiamo ancora vivendo ha costretto il team dell’artista a riorganizzare i live previsti per la prossima stagione estiva. Ahinoi, le nuove date fissate non sembrano in ogni caso essere destinate a durare ancora per molto. Nonostante ci auguriamo davvero che la situazione rientri molto presto sotto controllo e che si possa tornare ai concerti in tempi brevi, le nuove date del tour di Louis in Italia paiono ancora provvisorie. Ma andiamo con ordine.

Aggiornamenti concerti in Italia Louis Tomlinson: tutte le info sulle date e sui biglietti





Partiamo con una bella notizia. Il live di Louis Tomlinson inizialmente cancellato al Fabrique è stato riprogrammato al prossimo 30 agosto 2021. In apertura del live di Louis Tomlinson, vi ricordiamo, si esibiranno i Only the poets.

I biglietti inizialmente acquistati saranno validi anche per la prossima data.

Ma passiamo ora agli altri due live, quelli a Palmanova e a quello del Rock in Roma. E qui arrivano le note dolenti.

Purtroppo entrambi gli eventi sono ufficialmente cancellati e non verrano recuperati. La notizia giunge direttamente dai siti ufficiali dove è possibile trovare le info sui relativi eventi. Il live al Fabrique sarà dunque, credibilmente, l’unica occasione in cui potrere vedere Louis Tomlinson dal vivo nel 2021.

Non è questo l’unico live di un membro dei One Direction cancellato nel 2021. Pochi giorni fa, purtroppo, anche il live di Liam Payne al Rock in Roma è ufficialmente cancellato! Armatevi di santa pazienza, care directioner!