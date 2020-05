Matilda: Ralph Fiennes sarà la signorina Trinciabue nel remake Netflix

È ufficiale, Ralph Fiennes interpreterà la signorina Trinciabue nel remake Netflix di Matilda. A dare la notizia è Deadline che specifica che il film sarà l’adattamento di Matilda the Musical, spettacolo del 2011 a su volta adattato dal celebre romanzo per ragazzi di Roald Dahl. Non a caso anche in quest’ultimo il ruolo della signorina Trinciabue era interpretato da un attore.

Per ora il nome di Ralph Fiennes, che il pubblico più giovane ricorderà soprattutto per aver prestato il volto a Voldemort nella saga di Harry Potter, è l’unico confermato.

Non sappiamo ancora quando Matilda sarà rilasciato. In compenso però la Sony ha già preso accordi con Netflix per rilasciare il film nei cinema, almeno nel Regno Unito. Ma non è finita qui.

I fan di Roald Dahl saranno felici di sapere che Matilda non sarà l’unico adattamento in arrivo. A quanto pare il colosso dello streaming sta lavorando a un intero pacchetto di film tratti dalle opere dello scrittore. Oltre a Matilda è previsto un nuovo adattamento de La fabbrica di cioccolato e Il GGG, quest’ultimo adattato da Steven Spielberg abbastanza recentemente.

Chi è cresciuto negli anni ’90 ricorderà sicuramente l’adattamento diretto niente meno che da Danny DeVito, Matilda 6 mitica uscito nelle sale cinematografiche nel 1996. In questo film il ruolo della piccola Matilda era stato di una delle baby star più giovani di quel periodo, Mara Wilson. Grazie ai frequenti passaggi in tv il film è negli anni diventato un piccolo cult per ragazzi.

Siamo molto curiosi di scoprire come Netflix riporterà sullo schermo i bizzarri personaggi creati da Roald Dahl. Ovviamente non ci resta che aspettare. Nel frattempo rivedremo comunque Ralph Fiennes in No Time to Die, il nuovo film della saga di James Bond.