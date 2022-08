House of The Dragon – Chi è Matt Smith, ovvero Principe Daemon Targaryen

Dal Principe Filippo ad un principe Targaryen, Matt Smith continua la sua carriera nelle Casa reali anche in House Of The Dragon, la nuova serie prequel de Il Trono di Spade. L’attore britannico interpreta il Principe Daemon Targaryen nella prima stagione, che è disponibile dal 22 Agosto su Sky e NOW.

Chi è il Principe Daemon Targaryen:

Daemon Targaryen è fratello minore del Re Viserys ed erede al trono. Daemon, guerriero impareggiabile e cavalcatore di draghi, possiede il vero sangue del drago. Ma si dice che ogni volta che nasce un Targaryen, gli dèi lancino una moneta in aria… Quando lo conosciamo all’inizio della prima puntata della serie a capo della Guardia Cittadina in modo molto sanguinario.

Chi è Matt Smith:

Matt Smith, all’anagrafe Matthew Robert Smith, è un attore britannico nato a Northampton il 28 ottobre 1982. È noto per aver interpretato l’Undicesimo Dottore nella serie televisiva di fantascienza Doctor Who ed il Principe Filippo in The Crown su Netflix.

Matt Smith ha raccontato cosa si è portato a casa dal set di House Of The Dragon:

Ho conservato alcune cose belle quando facevo Doctor Who. Beh, le ho tenute perché te le danno, ma non puoi… Hai un costume in casa che non puoi mai indossare, perché sembreresti un vero imbranato. E ho tenuto il cacciavite sonico. Quali altre cose fantasy ho fatto? In realtà ho una spada, a casa ho la Dark Sister di House of the Dragon. Per coloro che non sanno di cosa si tratta, è una spada che possiede il personaggio che interpreto (Daemon Targaryen, ndr). L’hanno chiamata Dark Sister ed è un tipo di acciaio particolare. È solo appoggiata a una libreria.

House Of The Dragon – La serie:

House of the Dragon è composta da dieci episodi girati nel Regno Unito e racconterà la cosiddetta Danza dei Draghi, il conflitto civile scoppiato nei Sette Regni tra due rami di Casa Targaryen per la successione a Viserys I.

Co-creatore e produttore esecutivo della serie George R.R. Martin; co-creatore, co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore Ryan Condal; co-showrunner, produttore esecutivo e regista Miguel Sapochnik; produttore esecutivo e sceneggiatrice Sara Hess; produttori esecutivi Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt; registi Clare Kilner, Geeta V. Patel; regista e co-produttore esecutivo Greg Yaitanes. Tratto dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin.

House of the dragon dove vederlo:

La serie debutterà in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 22 agosto in tutti i territori in cui Sky è presente, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana. L’appuntamento, infatti, è ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15.

Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili ovviamente anche on demand.

