Charli e Dixie D’Amelio lanciano la loro prima linea di trucchi

Innumerevoli influencer, come James Charles, hanno avviato collaborazioni con il marchio di bellezza Morphe, uno dei beauty brand più in sintonia con il mondo delle webstar. Ora, Charli e Dixie D’Amelio saranno i volti del primo sotto-marchio del gigante della cosmetica, Morphe 2.

Lanciato il 30 luglio, Morphe 2 si rivolge a un gruppo più giovane che preferisce un trucco più minimale di quello che si può ottenere tramite la linea di punta di Morphe. Dopo il suo lancio su Morphe.com, Morphe 2 uscirà nei negozi Ulta e Ulta.com il 2 agosto.

Morphe 2 comprenderà molti prodotti – tra cui fondotinta per il viso, balsami per labbra, illuminanti per il viso e occhi – che hanno un prezzo che partire da $ 9 per i balsami labbra fino a $ 24 per un set di pennelli di quattro pezzi.

Come ambasciatrici del marchio, le sorelle – che stanno collaborando con un marchio di cosmetici per la prima volta – promuoveranno Morphe 2 sui loro canali social. Charli, che conta 72,4 milioni di follower su TikTok, e Dixie D’Amelio che ha 30 milioni di follower, useranno i prodotti nei video e nei tutorial e ne parleranno per pubblicizzarli. Puoi guardare il video promozionale qui sotto.

Mentre il suo lavoro con gli influencer ha trasformato Morphe nell’azienda leader che è oggi, i creator digitali sono stati anche fonte di controversie per il marchio.

All’inizio di questo mese, ad esempio, Morphe ha cessato tutte le affiliazioni commerciali con Jeffree Star e il suo omonimo marchio, Jeffree Star Cosmetics.

Poco prima, Morphe ha smesso di vendere la Conspiracy Collection, creata da Star e da Shane Dawson, dopo che sono venuti alla luce numerosi e controversi video di Dawson. Questi contenuti sono stati giudicati inaccettabili, soprattutto alla luce del Black Lives Matter e delle riflessioni che ha comportato.

NEW Morphe 2 from Morphe – ft. Charli and Dixie D'Amelio

Watch this video on YouTube