Una nuova serie spin-off di Game of Thrones è stata ufficializzata da HBO. Ieri sera in pompa magna, assieme a tanti altri annunci, HBO, al termine della conferenza con gli investitori, ha rivelato che su MAX approderà presto una nuova serie tv ambientata nella stesso universo di GOT e House of the Dragon. Si tratta di una nuova serie prequel rispetto a GOT sempre tratta dai racconti di George R.R. Martin, intitolata A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

Ecco l’annuncio di HBO: A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, è in arrivo una nuova serie spin-off di GOT

A century before @GameofThrones, there was Ser Duncan the Tall and his squire, Egg. Executive produced by George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, and Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms: The Hedge Knight has received a straight to series order. #StreamOnMax pic.twitter.com/MRPUke5Upt — HBO Max (@hbomax) April 12, 2023

Il progetto è ispirato ai racconti di Dunk and Egg, ambientati 90 anni prima degli eventi narrati in GOT.

Questa la sinossi del romanzo omonimo di Martin “Un secolo prima gli eventi della serie Il trono di spade, due improbabili eroi hanno vagato per Westeros… Un giovane, ingenuo, ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan, e il suo scudiero, Egg. Ambientata in un’epoca in cui i Targaryen sono ancora sul Trono di Spade e il ricordo dell’ultimo drago non è ancora scomparso dalla memoria, in questa serie grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese sono in arrivo per questi amici improbabili e senza paragoni“.

George R.R. Martin sarà produttore esecutivo e sceneggiatore della serie, al fianco di Ira Parker (House of the Dragon). Non temete, anche Ryan Condal e Vince Gerardis saranno coinvolti nel progetto come produttori esecutivi.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight è solo uno dei tanti prequel di GOT o spin-off in arrivo. Al momento attuale è l’unico, ovviamente dopo House of the Dragon, ad essere stato ufficializzato da HBO ed ad essere messo in produzione.

Potrebbe interessarvi anche: